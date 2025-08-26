Retiradas unas 220 toneladas de piedras y arena durante esta noche en la playa de Ondarreta de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha retirado esta pasada noche unas 220 toneladas de piedras con arena de la playa de Ondarreta de San Sebastián, que han sido trasladadas en 17 camiones.

El concejal donostiarra de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, ha explicado que el dispositivo de esta pasada noche lo ha compuesto una retroexcavadora y tres camiones dúmper.

"La amplia bajamar ha permitido que la maquinaria pueda trabajar a pleno rendimiento y haya podido retirar un gran número de cascotes", ha destacado. Los trabajos han arrancado sobre las 22.00 horas de este pasado lunes y se han prolongado hasta las cuatro de la madrugada de este martes.

Se espera que esta noche, así como dentro de dos semanas, se pueda repetir "con idéntico éxito, la misma intervención de retirada de áridos", ha indicado, para añadir que "por el momento, entre esta pasada noche y la siguiente, confiamos en que se puedan retirar entre 200 y 300 toneladas de cascotes".

En el operativo han estado presentes, además de García, un técnico de Aranzadi y operarios y responsables de la empresa que presta el servicio, Serkom.