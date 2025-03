Rhoda Scott, Cecile McLorin y Joe Lovano & Marcin Macilewski actuarán en 48ª edición del Getxo Jazz del 2 al 6 de julio

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organista Rhoda Scott, la vocalista Cecile McLorin y el saxofonista Joe Lovano, acompañado por Macin Wasilewski Trio, son los primeros artistas en confirmar su participación en la 48ª edición del Getxo Jazz, que se desarrollará del 2 al 6 de julio, según ha informado el Aula de Cultura de Getxo.

Como es habitual, los conciertos de pago, en los que participarán los grandes nombres, antecedidos por las bandas del Concurso de Grupos, tendrán lugar en Muxikebarri.

Getxo Kultura informará en las próximas semanas del comienzo de la venta de entradas y abonos del festival, que se dará a conocer junto con el resto de figuras de los conciertos de pago.

Rhoda Scott (1938, Weymouth, New Jersey) será la encargada de abrir el Getxo Jazz el 2 de julio. La artista norteamericana es una de las organistas más relevantes de la escena jazzística y soulera. Nacida en el seno de una familia estrechamente ligada a la música, comenzó a tocar con tan sólo nueve años en una iglesia local, donde pronto demostró sus grandes capacidades.

Tras completar su formación en el Westminster Choir College y en la Manhattan School of Music (Nueva York) inició su andadura profesional y en 1963 grabó su primer álbum, 'Live!! At the Key Club', para mudarse un tiempo después a París, desde donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

Desde los años 70 viene siendo una habitual en las citas jazzísticas más importantes de Europa y ha grabado una treintena de discos. A Getxo llega frente al Lady Quartet, su actual formación, que completan Julie Saury (baería), Sophie Alour (saxo tenor) y Lisa Cat-Berro (saxo alto).

Por su parte, la cantante Cécile McLorin (1989, Miami), que actuará el día 4, es una de las voces que ha emergido con más fuera en los últimos años en el panorama del jazz contemporáneo. Precoz ganadora del Concurso Internacional de Jazz Thelonius Monk de 2010 con tan solo 20 años, realizó su debut discográfico en Europa un año antes. Su segundo trabajo, 'Woman Child', le valió una nominación en los premios Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz, premio que ganó al siguiente año con 'From One to Love'.

El día 5, sábado, subirá al escenario el sasofonista Joe Lovano (1952, Cleveland), que empezó a despuntar a finales de los años 60 junto a músicos como George Benson, Woody Herman o Mel Lewis.

Tras colaborar con numerosos artistas, en 1985 grabó su primer disco, 'Tones, Shapes and Colors', con el que recibió el reconocimiento unánime de la crítica especializada. Desde entonces, y al frente de formaciones muy diversas, junto a músicos de la talla de Paul Motian, Bill Frisell o John Scofield, entre otros, su fama no ha dejado de crecer.

En Getxo, Lovano actuará junto al trío polaco liderado por el pianista Marcin Wasilewski, una de las bandas más prometedoras del jazz europeo, cuya formación completan Slawomir Kurkiewicz y Michal Kiskiewicz (batería).