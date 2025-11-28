Rozalén y Fernando Velázquez publican el villancico 'Hator Hator'

Rozalén y Fernando Velázquez graban el villancico 'Hator Hator' - IMPACTA

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista Rozalén y el compositor y director de orquesta Fernando Velázquez han publicado este viernes una nueva versión de 'Hator Hator', uno de los villancicos más emblemáticos del País Vasco.

Rozalén, una de las artistas musicales españolas más reconocidas de la actualidad, vuelve a colaborar así con el creador musical Fernando Velázquez -ganador de dos Goyas Y autor de las bandas sonoras de 'Lo imposible', 'Patria', 'Un monstruo viene a verme' o 'Querer'-, con quien ya ha publicado otros temas como 'Todo lo que amaste', además de colaborar en grandes proyectos musicales como Ura Bere Bidean o el concierto benéfico Sonarem.

Juntos, una vez más, se acercan a las raíces culturales de Euskadi con esta nueva interpretación de 'Hator Hator', una versión que "engrandece y aporta nuevos matices a un villancico popular repleto de historia", según ha destacado Impacta.