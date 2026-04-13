Rural Kutxa financiará el 60% del coste del servicio de gestión delegada de los bosques de particulares BKB de GEBE

GEBE y Acción Social de Rural Kutxa impulsarán la gestión forestal sostenible en Gipuzkoa para frenar el abandono de los montes - GEBE

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acción Social de Rural Kutxa financiará el 60% del coste de la dirección técnica del servicio de gestión delegada de los bosques de propietarios particulares Baso Kudeaketa Bermatua (BKB) de GEBE, que ya gestiona 200 hectáreas de montes de particulares, con el fin de "frenar el abandono de los montes".

El servicio está dirigido a las más de 2.800 personas y entidades asociadas a GEBE, que en conjunto gestionan alrededor de 51.000 hectáreas, lo que equivale "al 41,5% de toda la superficie forestal de Gipuzkoa". BKB es una alternativa para los propietarios forestales que, sin querer perder el control y la toma de decisiones sobre sus terrenos, se ven comprometidos o imposibilitados para mantener una gestión forestal sostenible y activa en sus montes.

El acuerdo entre GEBE y Acción Social de Rural Kutxa contempla la financiación del 60% del coste de la dirección técnica asociada a los servicios de BKB y se aplicará a todos los contratos en vigor suscritos entre GEBE y sus asociados dentro de este programa.

El servicio BKB de GEBE ya gestiona alrededor de 200 hectáreas de 21 propietarios de Gipuzkoa. También asesora en las nuevas plantaciones, seleccionando y ofreciendo las especies arbóreas más adecuadas para cada superficie y zona de monte.