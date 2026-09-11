Sábado soleado y con temperaturas más altas en Euskadi

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BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi cielos despejados, aunque habrá algunas nieblas a primeras horas y nubes altas por la mañana. En la mitad norte, también se esperan nubes bajas al inicio de la jornada, si bien irán desapareciendo.

Las temperaturas máximas subirán, de manera que rondarán los 26 grados de media. En el Valle del Ebro se podrían alcanzar los 30 grados, mientras que en la costa se quedarán en torno a los 22 o 23 grados.