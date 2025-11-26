Salud iniciará en 2026 los trabajos necesarios para ampliar la zona de aparcamiento del hospital de Galdakao

Archivo - Hospital de Galdakao (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado la previsión de iniciar en 2026 los trabajos necesarios para ampliar la zona de aparcamiento del hospital de Galdakao, una de las principales demandas trasladada tanto por los pacientes como por los profesionales.

Martínez ha hecho este anuncio este miércoles, junto a los viceconsejeros Gontzal Tamayo y Aritz Uriarte, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, en una jornada de trabajo en el marco del proceso de escucha que vienen desarrollando en las diferentes OSIs, primero con los profesionales sanitarios de Barrualde-Galdakao y, posteriormente, con los alcaldes de Durangaldea y Lea Artibai.

En esta ocasión, el encuentro ha servido para dar a conocer la propuesta del futuro Centro de Alta Resolución (CAR) de Durango, una iniciativa que se enmarca en el proceso de mejora de la asistencia sanitaria de la OSI Barrualde-Galdakao.

Según ha indicado Martínez, el Departamento de Salud destinará 1,6 millones de euros a esta actuación, que comenzará con los estudios técnicos y de obra con el objetivo de disponer de nuevas plazas en 2028. "Aunque hablamos de salud, el aparcamiento es el problema más repetido por la ciudadanía, y queremos darle respuesta", ha subrayado.

La ampliación se desarrollará sobre parcelas de titularidad pública cercanas al hospital, una de ellas propiedad de Osakidetza, sin descartar la intervención en una segunda zona. "La experiencia en otras grandes obras hospitalarias nos ha enseñado la importancia de planificar con prudencia para garantizar la accesibilidad durante todo el proceso", ha agregado.

Tras la ampliación del parking del hospital, se iniciará la construcción del nuevo edificio de Consultas Externas del Hospital de Galdakao, que cuenta con una inversión de 136 millones de euros.