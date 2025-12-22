San Sebastián, Balmaseda y Leioa, entre las localidades que han vendido el 77.715, tercer quinto premio

Una niña del Colegio de San Ildefonso, cantan el primer premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordin - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián, Balmaseda y Leioa se encuentran entre las numerosas localidades del Estado en las que se ha vendido el 77.715, el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número se ha cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla y está repartido en diversas localidades, entre ellas San Sebastián, cuya administración número 8 tenía dos décimos.

En Bizkaia, también se ha distribuido un décimo en la administración número 4 de Leioa, la del centro comercial Artea, y otro décimo en el punto de venta de Balmaseda, en El Cubo.