San Sebastián licita la redacción de la modificación del PGOU para el desarrollo urbano de Altzaberri

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento Donostia-San Sebastián se ha aprobado este viernes el inicio de la tramitación necesaria para afrontar el desarrollo urbano de Altzaberri en el entorno donde planea construir más de 3.000 viviendas para los donostiarras. Así, ha dado el visto bueno al expediente de contratación para la redacción de la modificación puntual del PGOU del ámbito conocido como Auditz Akular con un presupuesto de licitación de 665.500 euros y un plazo de duración del contrato de 22 meses.

El alcalde, Jon Insausti, ha señalado que "la prioridad por dar respuestas reales al mayor reto generacional de Donostia" ha llevado al Gobierno municipal a "acelerar los trámites e impulsar soluciones de acceso a vivienda asequible para la gran clase media donostiarra".

"Prueba de ello es la aprobación hoy del expediente de contratación para la formulación del documento de ordenación urbanística que definirá el desarrollo de Altzaberri, entorno con la reserva de suelo residencial de mayor entidad del municipio", ha afirmado.

El equipo redactor procederá a analizar la posibilidad y conveniencia de incrementar la capacidad residencial actualmente prevista por el vigente Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito referido.

Según Jon Insausti, "seguimos imprimiendo ritmo a los desarrollos que vienen a responder al principal reto de la próxima década: garantizar que quienes quieren vivir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida en Donostia puedan hacerlo".

En esa línea, ha reiterado que la de Altzaberri "será una de las mayores promociones de Euskadi en cuanto a número de viviendas", pero también permitirá "regenerar un gran ámbito al este de la ciudad con un nuevo barrio de calidad".

El siguiente paso será la reactivación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que definirá el diseño y el futuro de la ciudad para las próximas décadas. Las previsiones municipales apuntan a que será posible iniciar la construcción de 1.222 viviendas para 2027 y avanzar hacia una planificación que contempla 7.511 nuevas viviendas para 2033.