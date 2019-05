San Sebastián rinde homenaje al equipo de la Real Sociedad femenino tras su victoria en la Copa de la Reina

Actualizado 12/05/2019 20:16:18 CET

SAN SEBASTIÁN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Real Sociedad femenino ha sido homenajeado este domingo en San Sebastián por la Diputación y el Ayuntamiento donostiarra tras su victoria este pasado sábado en la final de la Copa de la Reina disputada en Granada contra el Atlético de Madrid.

A las 13.00 horas el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el diputado foral de Deportes, Denis Itxaso, han recibido al equipo en el Salón del Trono del Palacio foral.

Al acto han acudido entre otros, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, y la presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

Después ha tenido lugar la recepción en el Consistorio donostiarra, desde cuya balconada, hacia las 14.00 horas, las jugadoras han saludado con la Copa a los numerosos aficionados congregados en el lugar, en su mayoría luciendo la camiseta, banderas y bufandas txuri-urdin.

En el Consistorio donostiarra el equipo femenino de la Real Sociedad ha sido recibido por el alcalde, Eneko Goia, y concejales como Jon Insausti (PNV), Martin Ibabe (PNV), Amaia Almirall (EH Bildu), Olaia Duarte (EH Bildu), Miguel Ángel Díez (PSE-EE), entre otros, tras lo cual las jugadoras, arropadas por Aperribay, han ofrecido la Copa a la afición y le han agradecido su apoyo. El acto ha finalizado con la canción 'We are the champions' y 'We will rock you' de Queen y el himno de la Real Sociedad.