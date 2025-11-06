Santiago Posteguillo presenta este jueves en Vitoria 'Los tres mundos', tercera parte de su saga dedicada a Julio César

Santiago Posteguillo en Tréveris (Alemania), donde posa ante la Porta Nigra, uno de los escenarios de su nueva novela 'Los tres mundos' - MIQUEL OLIVÉ

Santiago Posteguillo presenta este jueves en Vitoria-Gasteiz 'Los tres mundos' (Ediciones B), la tercera parte de la saga que el escritor va a dedicar a la figura y trayectoria de Julio César y que supone el ecuador del proyecto, que prevé concluir en 2031.

Publicada el pasado 21 de octubre, en esta ocasión, el autor relata la conquista de las Galias, sin olvidar las intrigas que siguen teniendo lugar en Roma o la situación en Egipto ya que, como argumenta el autor, los "procesos históricos muy conocidos no ocurren aislados" y son fruto de "distintos tipos de alianzas".

En declaraciones recogidas por Europa Press en un encuentro con los medios por los escenarios de la novela, como Tréveris o Coblenza, en Alemania, Posteguillo explicó que "los procesos políticos de lucha por el poder se repiten y se ha demostrado en política que las alianzas sólo por intereses esencialmente personales, y no de beneficio público, suelen acabar mal y generar muchos problemas al Estado gobernado por una alianza de este tipo, que no necesariamente mal para quienes lo pactan".

La presentación de la novela en la capital alavesa tendrá lugar en el Palacio Villasuso a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. En el encuentro, Posteguillo dialogará con el también escritor Eduardo Rojo.

Sobre los conflictos que se tratan en la novela, el autor afirma que "la sociedad romana era más tolerante que lo que uno podría pensar" y, al comparar su historia con la época actual, considera que "tanto a España como a Europa le interesa promover la mayor paz y estabilidad posible en toda su región geopolítica".

En cualquier caso, Posteguillo puntualiza que del presente no suele hablar porque afirma que no tiene "ni idea", precisó el escritor, para añadir que "el político es aquella persona que ejerce la política pensando solamente en las siguientes elecciones, mientras que el estadista ejerce la política pensando en la siguiente generación".

En ese sentido, afirmó que "en muchos periodos históricos ha habido más políticos que estadistas y, cuando se juntan muchos políticos y pocos estadistas, la cosa no suele funcionar bien", lamenta.

En este contexto, lamenta que la Europa actual "quizá ha caído en un anquilosamiento de estructuras que la desvitalizan". "Es muy complicado construir una arquitectura organizativa de algo tan complejo como 27 estados diferentes e independientes", asegura el autor, que argumenta que hay que "aprender de una Roma que tenía unas estructuras no tan densas".

ECUADOR DE LA SAGA

'Los tres mundos' es el ecuador de un proyecto que Posteguillo prevé finalizar en 2031, cuando salgan a la luz las otras tres novelas restantes sobre Julio César.

Este libro pone fin a la Trilogía del Ascenso, tras 'Roma soy yo' y 'Maldita Roma' y, en esta ocasión, "César está en la Galia pero su mente está en Roma, por lo que es interesante contar todo lo que está pasando en Roma porque para comprender al César de la Galia hay que comprender lo que ocurre en Roma. Y luego la situación de Egipto, políticamente, es muy importante. Por eso estas tres partes".

En este sentido, sobre la comparación de los tres mundos de César con las potencias actuales, Posteguillo asegura que "hoy en día el mundo es tan complejo que no se puede circunscribir a tres poderes". "Podemos citar tres: Rusia, Estados Unidos y China pero no se puede dejar a India fuera. Lo que sí que debe aprender Europa es a aceptar que tiene una posición más humilde", asevera.

Respecto a la conquista de las Galias, rememora que "acontecía en paralelo con toda una serie de situaciones políticas en Roma y de lucha política en Egipto. Todo está interrelacionado. Lo que pasa en Europa afecta a Estados Unidos, lo que afecta a Estados Unidos nos afecta a nosotros. 'Los tres mundos' intenta mostrar que esa globalización de la que hablamos hoy día ya existía y existido siempre".

"En el 58 a. C., Roma, la Galia y Egipto eran tres mundos distintos que, sin saberlo, iban camino de un único destino", argumenta el autor, que no olvida la figura una "única" Cleopatra. "En una sociedad tremendamente patriarcal como era todo el mundo antiguo, donde muchísimos personajes históricos femeninos han sido hasta silenciados, no ha habido manera de eliminar de la historia a Cleopatra", ha enfatizado.

Las más de mil páginas escritas que dan forma a 'Los tres mundos' no "preocupan" al autor que asegura que el lector de novela histórica "lo único que quiere es que sea entretenida, que tenga páginas porque se lo está pasando bien". Posteguillo, que reconoce su interés por otras épocas de la historia como la de la Segunda Guerra Mundial o el periodo de entre guerras, bromea: "Siempre se me acaba cruzando algún personaje romano. Y no consigo salir de Roma".

En su novela, Posteguillo también aborda el papel de los bulos que se utilizaban para "transmitir información o bien que no era cierta o bien distorsionada". "A veces no sabes qué mentira es peor, si una mentira muy total o una verdad distorsionada. Y eso se utilizaba políticamente y también militarmente", prosigue el escritor que reconoce que "hoy en día se sigue utilizando o la mentira o la distorsión de la realidad, con el agravante de que se pueden difundir con muchísima mayor velocidad de lo que se podía hacer antes".