Satse Euskadi no ve "una prioridad la vacunación por ley" en residencias y pide no usarla como "cortina de humo"

De la Maza insta a ser "valientes" y abordar "el verdadero debate" de la situación de los centros residenciales y la atención a los mayores

BILBAO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Satse Euskadi, Encarna de la Maza, ha considerado que la vacunación "por ley" del personal de las residencias no es "una prioridad", teniendo en cuenta el elevado porcentaje de profesionales que están vacunados, y ha pedido que no se use "como cortina de humo" para evitar abordar "otros problemas que sí lo son" como el "déficit" de profesionales, la "ausencia" de inversiones o la adecuación a los centros.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la representante del Sindicato de Enfermería ha destacado que se ha alcanzado cerca del 93% de profesionales vacunados contra la covid-19 en centros sanitarios y casi el 100% en centros residenciales.

"El porcentaje en España de personal sanitario es tan elevado que garantiza completamente una protección total de nuestras personas ingresadas y el pequeño porcentaje que está sin vacunar, ahora que a las mujeres embarazadas se ha recomendado la vacunación, se va reducir mucho más y va a ser ínfimo el que va a quedar finalmente como porcentaje de personas sanitario sin vacunar", ha señalado.

En este contexto, ha opinado que "la vacunación por ley no es una prioridad a la vista de los buenos resultados de vacunación voluntaria" en el personal del sistema sanitario y de las residencias.

Según ha remarcado, "no es problema de prioridad política" y, por contra, "hay otros que sí lo son" y no se debe usar "como cortina de humo porque lo importante es la salud de las personas y darnos cuenta de si los problemas están en otro lado, en que tenemos un déficit de profesionales, una ausencia de inversiones que quizá son necesarias y que habrá que abordar cómo tenemos los centros residenciales, cuántos de ellos están adecuados a la situación real de las personas que viven en ellos".

De este modo, ha planteado que se ponga "el foco" en "otros problemas que hay que atender para evitar lo que está pasando ahora", con casos de covid de nuevo en los centros residenciales. "Tendremos que ver por qué está pasando y quizá no está pasando porque tenemos un porcentaje de un 1% o un 2% de profesionales sin vacunar, quizá está pasando por otras razones y tendremos que hacer el ejercicio responsable de ver cuáles son esas razones", ha insistido.

En esta línea, ha advertido de que en los centros residenciales faltan medios humanos y materiales y ha incidido en que "las condiciones de trabajo tienen que mejorar", y ha cuestionado si los focos que se están dando "no tendrán algo que ver con que durante el verano la atención en los centros se resiente" debido al periodo vacacional de los trabajadores.

Por otro lado, ha apuntado que el virus puede llegar a través de los familiares ya que tanto en residencias como en centros sanitarios se dan casos de personas que se quitan la mascarilla o incumplen otras normas. En todo caso, ha apostado por mantener las visitas a los usuarios de residencias para "dar calidad de vida" a estas personas.

Respecto a las medidas planteadas por el Consejo Interritorial de Salud para las residencias, ha cuestionado la posibilidad de cambiar de puesto al personal de centros residenciales no vacunado. "¿A dónde quieren poner a esa persona trabajadora que no sea en un puesto de atender a las personas residentes?", ha preguntado Encarna de la Maza, que ha considerado que el cambio de puesto de trabajo va a ser "muy complicado" teniendo en cuenta además la "escasez" de personal existente.

En relación a la realización de dos pruebas diagnósticas semanales, lo ha considerado "un exceso" aunque lo respeta, si bien ha insistido en que "la razón de los contagios no está entrando de la mano solo y exclusivamente de los profesionales que puedan estar no vacunados". "Son otras las razones y es importante saber cuáles son y atacarlas", ha reiterado.

Por ello, ha pedido al Consejo Interterritirial que "sea valiente" y trate estas razones porque "probablemente esto pueda ser una cortina de humo para no entrar en el verdadero debate de qué está pasando en nuestros centros residenciales y qué estamos haciendo en nuestro país para atender a las personas mayores".

PRESIÓN EN HOSPITALES

Por otro lado, la representante del sindicato de Enfermería ha advertido de que se mantiene el número de personas ingresadas en centros hospitalarios e, incluso, en algunos casos "está siendo necesario abrir algunas salas nuevas para incorporar pacientes covid" y también la presión en las UCI se está manteniendo "de una manera importante".

Según ha indicado, esta situación se da en un momento en que "ya la sobrecarga de trabajo y la tensión arrastrada durante tanto tiempo provoca situaciones de estrés" en el personal sanitario, que ahora además está sufriendo la incidencia de las vacaciones de verano ya que "las ausencias del personal que está en sus periodos de descanso está presionando sobre el que se va quedando a mantener el servicio".

Finalmente, ha reclamado que las secuelas que padecen las personas que sufren covid persistente es "una de las asignaturas" que se tendrán que atender.