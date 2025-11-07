El sector primario vasco reduce un 51% sus emisiones y es "más solución que problema" en esta materia, según ENBA

SAN SEBASTIÁN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria y ganadera ENBA ha destacado que el sector primario vasco ha reducido ya sus emisiones un 51% en los últimos 20 años y es "más solución que problema" en esta materia.

En un comunicado, ENBA ha indicado que este pasado jueves se inauguró, en Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebrará del 10 al 21 de noviembre.

"La COP30 dará continuidad al Acuerdo de París firmado en la COP21 y a las discusiones de anteriores conferencias", ha apuntado, para añadir que los objetivos son limitar a 1,5 grados centígrados el aumento de la temperatura global y adquirir compromisos de financiación climática.

En este contexto, ENBA ha señalado que, tomando en cuenta el Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 2024 de Euskadi, las emisiones de Euskadi en su conjunto se han reducido en un 38% respecto a 2005 y, en concreto, las emisiones agrarias en Euskadi han disminuido un 51% en estos 20 años.

El sector que emitió más emisiones en 2024 fue el Transporte (41%), Energía (29%), Industria (17%), Vivienda y Servicios (6%), Agricultura (4%) y Residuos (3%).

A juicio de ENBA, "es evidente que el sector primario es más solución que problema" en lo que respecta a la reducción de emisiones y muestra "un claro compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra la emergencia climática".