La serie 'Kraken' busca niñas de entre 5 y 8 para su rodaje en Vitoria-Gasteiz

La serie 'Kraken', nueva producción audiovisual sobre la figura del inspector Unai López de Ayala, personaje creado por la escritora gasteiztarra Eva García Sáenz de Urturi en su novela 'El Silencio de la Ciudad Blanca', acaba de abrir un 'casting' para encontrar a varias niñas de 5 a 8 años que puedan participar en la realización de esta nueva versión en Vitoria-Gasteiz.

Así lo anuncia en sus redes sociales la productora Modfie, quien ha explicado que los rodajes se llevarán a cabo durante varias sesiones a concretar durante los meses de octubre y noviembre en la capital alavesa.