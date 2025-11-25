Sestao aprueba el plan de reindustrialización de La Naval, con la previsión de iniciar las obras a principios de 2026

Infografía del proyecto de reindustrialización de los terrenos de La Naval. - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia) ha aprobado de forma definitiva, en el pleno ordinario de este martes, el Plan Especial de Ordenación Urbana de los antiguos terrenos de La Naval, con la previsión de iniciar las obras a principios de 2026 con la rehabilitación de los edificios protegidos por el Gobierno vasco debido a su carácter histórico y cultural.

Después de tres años de trámites administrativos, el Consistorio sestaoarra ha dado luz verde al proyecto de la empresa VGP para reindustrializar esta pastilla de casi 300.000 metros cuadrados de superficie.

Tras el pleno, el alcalde, Gorka Álvarez, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de este punto, porque "sienta las bases de un proyecto estratégico para la reactivación económica y de creación de empleo".

"Estamos ante un día histórico no solo para el futuro de Sestao sino también para el futuro de la comarca de Ezkerraldea y del Territorio Histórico de Bizkaia, ya que este proyecto es tan importante y de una envergadura tan grande que traspasa las fronteras del ámbito local", ha manifestado Álvarez.

La aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana de La Naval desbloquea la concesión de las licencias de obras. Está previsto que la empresa paneuropea VGP, propietaria, gestora y promotora de inmuebles logísticos y semiindustriales inicie las primeras actuaciones de su plan a principios de 2026.

Tal y como ha explicado Gorka Álvarez, en la primera fase está previsto rehabilitar los edificios que han sido protegidos por el Gobierno Vasco debido a su valor histórico y cultural. Más adelante, en una segunda y tercera fase, se acometerán los trabajos de urbanización y construcción de los nuevos edificios.

Para ello, VGP ha presentado ya en el área de Urbanismo los proyectos de reparcelación y urbanización con el objetivo de que el Ayuntamiento proceda a su aprobación.

El Plan Especial de Ordenación Urbana de La Naval prevé actuaciones como el desdoblamiento de la calle La Naval, de tal forma que en el futuro tendrá dos carriles por sentido, así como la creación de una plaza de uso público de 13.300 metros cuadrados.

Además, se rehabilitarán 30.000 metros cuadrados de edificios históricos protegidos y se destinarán hasta 98.000 metros cuadrados para la construcción de nuevas naves industriales.

El primer edil ha avanzado que la mayor parte de la actividad económica que acogerán los terrenos de La Naval será de carácter industrial, un aspecto "muy importante porque nos permitirá consolidar, aquí en Sestao, el polígono industrial más grande de Bizkaia por superficie, y que discurre entre la dársena de La Benedicta y la desembocadura del río Galindo".

VGP apuesta por un proyecto logístico industrial "referente, basado en la construcción y arrendamiento de parques empresariales sostenibles y energéticamente eficientes al más alto nivel, además de una ubicación estratégica", ha explicado el alcalde.