Sestao pone este miércoles en circulación 10.000 bonos descuento en apoyo al comercio local

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao, en colaboración con la Asociación de Comerciantes, pondrá este miércoles en circulación 10.000 bonos para apoyar al comercio local del municipio vizcaíno, en una nueva edición del Bono Sestao que cuenta este año con un presupuesto de 50.000 euros, el más alto desde que se puso en marcha la iniciativa.

En rueda de prensa, el alcalde Gorka Álvarez y el concejal de Comercio, Jesús Amenedo, acompañados en representación de la Asociación de Comerciantes de Teresa Ferrero, han explicado que los bonos estarán disponibles en los 80 establecimientos que se han adherido a la campaña, que permanecerá vigente hasta el próximo 9 de diciembre, o hasta que se agoten las existencias.

Según ha explicado el concejal de Comercio, los principales objetivos que persigue este programa son "fomentar el consumo de la ciudadanía en los negocios de Sestao y contribuir a reactivar la economía local en el periodo de tiempo previo al inicio de la campaña de Navidad".

Amenedo ha añadido que desde el Ayuntamiento de Sestao animan a todos los vecinos y vecinas a comprar en el comercio local, donde van a encontrar una atención cercana y personalizada" y, además, ha subrayado, "consumiendo en los establecimientos de Sestao contribuimos a dar un impulso a nuestro municipio", ha manifestado el edil.

Por su parte, el alcalde Gorka Álvarez, ha destacado que este año van a "sacar a la calle la cifra más alta de bonos desde que existe este programa del Bono Sestao, 10.000 en total, lo que supone 2.000 bonos más que el año pasado" ha detallado.

El Ayuntamiento de Sestao destinará 50.000 euros a esta campaña que, según sus estimaciones, va a generar un impacto económico en el comercio local durante los próximos días de "al menos 150.000 euros".

El descuento se realizará en el propio establecimiento, en el mismo momento de la compra pudiendo acumular hasta un máximo de 3 bonos por persona mayor de 18 años, por compra o prestación de servicios y establecimiento.

Los bonos tendrán un valor de 15 euros de modo que la persona consumidora aportará 10 euros y el Ayuntamiento los otros cinco euros en cada bono, lo que supone un ahorro del 33%. Si el importe de la compra es inferior al importe del bono, no se devolverá cambio en efectivo.

Por parte de la Asociación de Comerciantes ha intervenido Teresa Ferrero, quien ha agradecido al Ayuntamiento esta iniciativa, al tiempo que ha lanzado una invitación a todos los vecinos y vecinas de Sestao para que "vengan a disfrutar de nuestros comercios".

Preguntada sobre la importancia que tiene el Bono, ha señalado que "la gente lo está esperando todo el año", que es "una gran ayuda y un gran apoyo" y que es un aliciente "que anima a la ciudadanía a consumir" en el pueblo.