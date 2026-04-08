Silver Film Festival de Bilbao abordará del 20 al 24 de abril y en 16 películas el amor y el sexo en mayores de 55 años

Imagen de la presentación del Silver Film Festival. - IREKIA

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del Festival internacional de Cine y Pensamiento, Silver Film Festival, se desarrollará en Bilbao entre el 20 y 24 de abril y tendrá como tema principal el amor y el sexo en personas mayores de 55 años, con una programación que incluye 16 películas, entre largometrajes y cortometrajes, además de videoarte, coloquios, charlas y una mesa redonda.

El certamen contará con una programación centrada en el amor, el deseo y la intimidad en la segunda etapa de la vida, y en cuanto a los escenarios en los que se proyectarán los cortometrajes y los largometrajes del Silver Film Festival, destacan el Museo Guggenheim, la Sala BBK y el Edificio del Ensanche.

La gala inaugural del festival se celebrará en el Teatro Arriaga el 20 de abril e incluirá la entrega del Premio Silver Saria 2026 a Elena Irureta, así como el estreno estatal de la película 'Dorados 50'.

La presentación del evento ha tenido lugar en el bilbaíno Teatro Arriaga y ha contado con la presencia de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfica del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Ibarretxe, o la directora del Festival, Marian Gerrikabeitia.

Durante la presentación del festival, Melgosa ha destacado que el trabajo del Silver Film Festival ha sido "impresionante" y que este festival de cine se ha convertido "en un referente tanto en Euskadi como fuera del país". Ha asegurado también que "poco a poco se van rompiendo los estereotipos relacionados con las personas mayores", al tiempo que ha apuntado que labor del cine en este sentido es "inconmensurable".

Según ha subrayado, la intimidad física y emocional ayuda a mantenerse "activos, optimistas y con una autoestima saludable" y ha incidido también en que tanto el amor como el sexo contribuyen a la salud mental y física de las personas, "fomentando la felicidad, el equilibrio y el sentido de pertenencia".

En su opinión, "es hora de desterrar la idea errónea de que estos aspectos de la vida son motivo de vergüenza o deben ser ocultados". "Al contrario, se debe reivindicar el derecho de las personas mayores a vivir plenamente sus emociones y deseos, porque el amor y el sexo no son solo privilegios de la juventud, sino una parte esencial de la existencia humana en todas las etapas de la vida", ha agregado.

La dirección de Acción Comunitaria y Promoción del Tercer Sector Social, perteneciente al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha colaborado en la elaboración del Silver Fim Festival y esta iniciativa ha recibido una subvención nominativa de 35.000 euros por parte del Gobierno Vasco.

DESEO Y AFECTO EN LOS MAYORES

El Silver Film Festival dedicará su programación a explorar el amor y el sexo sin edad, dos dimensiones de la intimidad humana y, bajo el lema "Amor & Sexo (sin edad)", el festival propone una reflexión cinematográfica y social sobre cómo viven hoy las personas mayores el deseo, el afecto, las relaciones, las rupturas, el enamoramiento y la sexualidad.

La gala inaugural tendrá lugar el 20 de abril en el Teatro Arriaga, donde el festival se abrirá con una propuesta escénica creada específicamente para la ocasión por Ángel Mirou y Pako Revueltas. Durante el acto también se entregará el Premio Silver Saria 2026 a Elena Irureta, y se celebrará el estreno estatal de la película 'Dorados 50' , dirigida por Víctor Cruz y Alejandro Vagnenkos.

La directora del festival, Marian Gerrikabeitia, ha explicado que "el sexo no tiene fecha de caducidad, ni el amor tampoco". No obstante, a su juicio, "los medios de comunicación, la publicidad, incluso el cine, van por detrás de lo que realmente está pasando", motivo por el cual han decidido dedicar Silver Film Festival 2026 a "explorar estas dos dimensiones inseparables de la intimidad humana".

PROYECCIONES CON COLOQUIO

La selección de este año reúne siete largometrajes y nueve cortometrajes, con títulos de ficción y documental procedentes de distintos contextos y sensibilidades. Entre los largometrajes programados figuran títulos como 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; '80 Egunean', de Jon Garaño y Jose Mari Goenaga; 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga; 'Elsa & Fred', de Marcos Carnevale; 'En el séptimo cielo', de Andreas Dresen; y 'El placer es mío', de Reem Kherici. A ellos se suma la ya mencionada 'Dorados 50', que inaugurará el certamen.

En el apartado de cortometrajes, el festival incluirá una sesión específica y una nueva entrega de Silver Hasiberriak / Debutantes Silver, con la proyección de 'Colorado', dirigida por Pilar González y Sandra Gallego. Además, habrá una sesión dedicada a cortos compuesta por 'Bolero rojo', 'Egoísta', 'Noche de viaje' y 'Monotonía'.

El programa también reserva un espacio para el cine en euskera, con la proyección de '80 Egunean' y un coloquio con Jon Garaño, así como para la reflexión sobre nuevas formas de representación de la intimidad en el audiovisual contemporáneo. El festival acompañará varias de sus proyecciones con charlas, coloquios y conversaciones abiertas al público.

VIDEOARTE

Como una de las novedades destacadas de esta edición, Silver Film Festival llevará por primera vez arte audiovisual a las calles de Bilbao con la exhibición de dos obras de la artista Marilyn Minter "Smash" y "Green Pink Caviar". Las piezas podrán verse del 13 al 24 de abril de 2026 en las pantallas de la Sala BBK y de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia.

Las entradas tendrán un precio de tres euros para las sesiones del Teatro Arriaga, la Sala BBK y el Museo Guggenheim Bilbao. Las actividades programadas en el Edificio Ensanche serán de entrada gratuita hasta completar aforo.