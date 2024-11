Sindicatos de Iniciativa Social piden convocar la mesa negociadora y activarán movilizaciones si no se cumple el acuerdo

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT han exigido a las patronales de centros de educación de Iniciativa Social que convoquen una mesa negociadora y cumplan el acuerdo que puso fin a la huelga hace nueve meses, y han advertido de que, en caso contrario, están dispuestos a "activar todas las movilizaciones y herramientas necesarias".

En un comunicado conjunto, los sindicatos de los centros de Iniciativa Social han explicado que han presentado un escrito en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) ante la situación que padecen porque "no hay justificación alguna para no cumplir el acuerdo de fin de huelga, ni para que los contenidos del acuerdo no se recojan en un convenio en los términos pactados".

Las centrales sindicales han instado a las principales patronales del sector, Kristau Eskola y AICE-IZEA, a convocar de inmediato una mesa negociadora, y han recordado que los trabajadores han cumplido el acuerdo de fin de huelga firmado hace nueve meses, ya que "al día siguiente se trasladaron a su puesto de trabajo desconvocando la huelga".

"Las patronales, sin embargo, no han hecho más que poner trabas en estos nueve meses para cumplir el acuerdo y plasmar sus contenidos en un convenio", han lamentado.

Según han explicado, tras "acudir a los tribunales" a denunciar esta situación, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a las patronales, en sentencia del pasado 30 de octubre, "a pagar los salarios pactados en el acuerdo de fin de huelga firmado en febrero".

"La sentencia dice que el acuerdo de fin de huelga está en vigor desde el momento en que se firmó, es decir, desde el 5 de febrero de 2024, que las patronales tienen la obligación de cumplir el acuerdo y que su cumplimiento no está condicionado a la financiación, que las patronales, a pesar de tener la obligación de empezar a pagar los salarios de 2024 en marzo, no lo han cumplido", han destacado.

Por ello, los sindicatos han pedido a las patronales que convoquen una mesa de negociación, que cumplan con el acuerdo de fin de huelga, que actualicen los salarios y que recojan sus contenidos en un convenio "en los términos acordados".

Si no convocan la mesa para las dos próximas semanas, los sindicatos han anunciado que lo harán ellos y han asegurado que están dispuestos a "activar todas las movilizaciones y herramientas necesarias para hacer cumplir el acuerdo".