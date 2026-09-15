Sofocado esta madrugada el incendio de Derio que obligó a desalojar dos caseríos

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han sofocado esta madrugada el incendio que se declaró en Derio (Bizkaia), cerca del aeropuerto de Loiu, y que obligó a desalojar dos caseríos, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El fuego se inició, por causas que se desconocen, sobre las ocho y media de la tarde y sobre las tres y cuarto de la madrugada se logró sofocar.

En el transcurso de la incidencia, se desalojaron dos caseríos de la zona, aunque ninguna persona ha resultado herida. Los bomberos y agentes forestales han permanecido esta noche en la zona como medida preventiva por si se reavivaba el fuego.