Sol y calor, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 28-33 ºC, este lunes en Euskadi

Archivo - Sol en la costa vasca - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi sol y calor, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 28-33 ºC.

Los cielos estarán despejados y el viento soplará flojo por la mañana, picando del sur y por la tarde se fijará del nordeste con algo más de fuerza.

Las temperaturas máximas llegarán a los 28-33 ºC y las mínimas oscilarán entre los 11 ºC en el interior y los 15 ºC en zonas del litoral.