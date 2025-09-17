Sol y temperaturas máximas por encima de los 30 grados, este jueves en Euskadi

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi un día soleado y viento del sur que provocará un ascenso de las temperaturas, con máximas que superarán los 30 grados.

La jornada será soleada, con algunas nubes bajas de madrugada en la vertiente cantábrica y nubes de evolución por la tarde-noche en el Valle del Ebro.

El viento del sur dejará algunas rachas muy fuertes, especialmente en el este de Álava, mientras que en la costa no tendrá tanta fuerza y podría entrar la brisa durante las horas centrales. A final de la tarde girará al oeste-noroeste y se intensificará.

Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados en el interior y alcanzarán los 38 grados en puntos del interior de la vertiente cantábrica, especialmente en el noroeste. Las mínimas oscilarán entre los 14 grados del interior y los 16-18 grados de la costa.