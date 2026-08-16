Soleado en el sur y nublado en el norte, con sirimiri por la mañana, este lunes en Euskadi

Archivo - Nubes y claros en Bilbao
Archivo - Nubes y claros en Bilbao- EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 17:28
Seguir en

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada bastante soleada en el sur. Sin embargo, en la mitad norte el viento estará bastante nublado sobre todo durante la mañana cuando lloverá de forma débil, principalmente en forma de sirimiri.

Por la tarde tenderá a levantar y se podrían abrir algunos claros. El viento de componente norte soplará suave. Las temperaturas mínimas serán algo más frescas y las máximas con pocos cambios o ligeramente más altas en el sur del territorio.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado