Soleado en el sur y nublado en el norte, con sirimiri por la mañana, este lunes en Euskadi

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada bastante soleada en el sur. Sin embargo, en la mitad norte el viento estará bastante nublado sobre todo durante la mañana cuando lloverá de forma débil, principalmente en forma de sirimiri.

Por la tarde tenderá a levantar y se podrían abrir algunos claros. El viento de componente norte soplará suave. Las temperaturas mínimas serán algo más frescas y las máximas con pocos cambios o ligeramente más altas en el sur del territorio.