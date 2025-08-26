Solo seis playas de Bizkaia permiten el baño este martes mientras el resto luce bandera roja

Archivo - Playa de Bakio (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Solo seis playas de Bizkaia permiten este martes el baño, mientras el resto de Arenales luce la bandera roja, que prohíbe a los bañistas meterse en el agua, según ha informado la Cruz Roja.

El baño es totalmente libre en Las Arenas e Izuntza, con enseña verde, mientras Ereaga, Armintza, San Antonio y Arrigorri exhiben bandera amarilla, que recomienda precaución.

Por su parte, la bandera roja ondea en La Arena, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera - Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, Toña, Laida, Ea, Ogella y Karraspio.

A las 11.00 horas, la temperatura en el agua era de 22 grados, al igual que la ambiental. La bajamar se producirá a las 13.05 horas, mientras la pleamar se prevé para las 19.18 horas.