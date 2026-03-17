La Subdelegación del Gobierno reconoce la labor de 15 radioaficionados alaveses de la red de Emergencias REMER

La entrega de diplomas se ha celebrado en la sede de la Subdelegación - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VITORIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán, ha entregado este martes los diplomas de reconocimiento a 15 radioaficionados voluntarios de la red de emergencias REMER de Álava, en un acto que se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno de Álava en Vitoria-Gasteiz.

REMER trabaja en colaboración con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España, perteneciente al Ministerio del Interior.

Dos de los 15 galardonados cuentan con cuarenta años de servicio voluntario en esta red en Álava, Juan Arenas y Pedro Alonso, y diez de ellos llevan prestando el servicio voluntario durante treinta años.

Durante su intervención, la subdelegada del Gobierno ha destacado y reconocido el compromiso y el esfuerzo altruista de esta red de colaboradores voluntarios.

En España, los radioaficionados colaboran con Protección Civil desde la década de 1960, prestando servicio hasta la actualidad. La Red Nacional de Radio de Emergencias de Protección Civil (REMER) está integrada por cerca de 3.500 colaboradores, 39 de ellos en Álava, que prestan un servicio de forma altruista cada vez que se producen situaciones de emergencia.