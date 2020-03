El subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes, da positivo por Covid-19

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno de Bizkaia, Vicente Reyes, ha dado positivo en el test de coronavirus, aunque según él mismo ha reconocido se encuentra en buen estado.

En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, recogido por Europa Press, Reyes ha dado a conocer la noticia y ha afirmado que seguirá trabajando desde casa.

"Acaban de decirme que he dado positivo en el coronavirus. Me aislaré y cumpliré lo que me digan los médicos. Estoy bien, por lo que seguiré trabajando desde casa", ha apuntado.