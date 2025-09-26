Subijana defiende "el equilibrio" entre seguridad y libertad, y recuerda que la Ley regula la privación de libertad

El Lehendakari, Imanol Pradales (c), acude a la Apertura del Año Judicial 2025-2026, junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños (2i), y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana (2d), en el TSJPV, a 26 de septiembre - David de Haro - Europa Press

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha defendido "el equilibrio" entre seguridad y libertad propio de un Estado democrático de Derecho, y ha recordado que es la Ley la que regula la privación de libertad cuando sea "necesaria para alcanzar la protección pretendida".

Durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial en Euskadi, celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao y al que ha asistido el ministro Félix Bolaños, Subijana se ha referido al hecho de que la inseguridad se haya convertido en una de las preocupaciones prioritarias de la ciudadanía, y haya "alimentado el permanente debate entre la libertad y la seguridad, valores ambos necesarios en la sociedad democrática".

De esta forma, ha destacado que en el debate público se ha puesto el foco en "el rol de la justicia en esta materia", y ha dicho que los jueces y tribunales tienen que "ofrecer respuestas que, dentro del marco de la legalidad, persiguen la obtención del mayor beneficio social factible con la menor lesividad individual posible".

"Es el delicado y complicado equilibrio entre la seguridad democrática y la libertad garantizada. Es lo que nos corresponde en un Estado social y democrático de Derecho", ha subrayado.

Iñaki Subijana ha llamado, por tanto, a "diferenciar los ámbitos en los que se desenvuelve la independencia de los que nutre la colaboración institucional". "La independencia es para decidir, para resolver, no admite injerencias, ni internas ni externas. Se construye, por lo tanto, en solitario", ha apuntado.

LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

En esta línea, ha explicado que "cada juez es poder sujeto a la ley que únicamente permite la privación de libertad cuando se contemple expresamente en la misma y resulte necesaria para alcanzar la protección pretendida".

Por el contrario, ha señalado que la colaboración institucional supone "incorporarse con talante constructivo a la generación de reflexiones en el diseño de estrategias de políticas públicas que permitan el equilibrio entre libertad y seguridad en una sociedad democrática".

"Se diseña en colectivo, por tanto. Es por ello que, con esa vocación de corresponsabilidad social e institucional que nos corresponde, nos incorporamos a los espacios que, con una visión macro, buscan la estabilización micro frente al riesgo de lo que se denomina la sociedad exponencial trufada de planteamientos polarizados", ha subrayado.

En la apertura del Año Judicial también ha intervenido la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, que ha considerado que "nuevamente" crece la criminalidad en Euskadi y ha apostado por que, ante la "tendencia creciente de inseguridad", la respuesta sea aumentar los juicios rápidos, frente a los planteamientos de ampliar la prisión provisional.

PERCEPCIÓN DE IMPUNIDAD

Por su parte, el Lehendakari, Imanol Pradales, en su discurso, ha asegurado que "no podemos permitirnos que haya juicios que se celebran tres o cuatro años después de que se cometa el delito", ni tampoco que "cale la percepción de que personas que delinquen repetidamente quedan impunes".

"Hemos mejorado la coordinación entre Ertzaintza, policías municipales, jueces y fiscales para potenciar los juicios rápidos, y vamos a seguir avanzando en esa línea. Pero tenemos que hacer más para combatir y atajar la multirreincidencia", ha afirmado.