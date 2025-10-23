Sumar acusa al Gobierno de ponerse "del lado de Confebask y de espaldas" a los trabajadores por su postura sobre el SMI

Archivo - El portavoz de Sumar en el Parlamento vasco, Jon Hernández, llega al primer pleno ordinario de la legislatura, en el Parlamento Vasco, a 26 de septiembre de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha criticado que el Gobierno vasco se sitúe "del lado de la patronal y vuelva a dar la espalda a la clase trabajadora" con su rechazo a la ILP por un salario mínimo propio en Euskadi.

Momentos antes de iniciarse el pleno del Parlamento vasco, Hernández se ha referido, de esta manera, tanto a la decisión del Ejecutivo de mostrarse contrario a la tramitación de la ILP que buscaba que se pueda fijar en Euskadi el SMI, y a la decisión de Confebask de no abrir una mesa de negociación sobre un salario mínimo propio en Euskadi en el seno del CRL.

El parlamentario de Sumar Jon Hernández, ha indicado que el Gobierno vasco ha "vuelto a tirar a la basura" una ILP y no permiten que "ni tan siquiera se debata", algo que, según ha recordado, ocurrió también hace unas semanas con una iniciativa relacionada con los pensionistas y ahora cuando se pretendía discutir sobre los salarios en Euskadi.

Hernández, que ha recordado que esta iniciativa contaba con la firma de más de 100.000 trabajadoras, ha señalado que, por su parte, "a la par" Confebask "se niega a sentarse a negociar unos salarios base para Euskadi que puedan permitir que las familias vascas tengan unos ingresos más acordes al elevado coste de la vida que tienen las familias trabajadoras en este país".

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno vasco "no hace ningún tipo de presión" a la patronal vasca para que se puedan negociar unos salarios en Euskadi que "puedan permitir a las familias trabajadoras afrontar el elevado coste de la vida".

"Pensamos que el Gobierno, de nuevo, se vuelve a situar del lado de la patronal, vuelva a dar la espalda a la clase trabajadora", ha añadido Hernández.

El parlamentario vasco ha indicado que Sumar está dispuesta a discutir sobre salarios en Euskadi para que las familias trabajadoras "afronten el coste de la vida".

"Somos defensores del Salario Mínimo Interprofesional, es una conquista de los trabajadores a la que no vamos a renunciar y creemos que los salarios en Euskadi se tienen que elevar, tienen que tener una base que nos permita afrontar el coste elevado que tenemos en Euskadi", ha añadido.

PALESTINA

Por otro lado, ante la iniciativa que van a plantear este jueves en el Parlamento sobre Palestina, Jon Hernández ha defendido que hay que dar "nuevos pasos" e instar a los gobiernos, en este caso el vasco, "a romper todo tipo de relaciones con Israel y a presionar a las empresas que tienen relaciones con Israel".

En este sentido, ha asegurado que se ha visto en las últimas semanas que el Gobierno vasco "tiene una línea roja y no se atreve a meterse con el capital".

"Lo vimos cuando el Lehendakari y otros miembros del Gobierno han defendido y han sacado la cara al proyecto de tren de Jerusalén que va a llevar a cabo la empresa CAF", ha añadido.

Por ello, ha exigido al Gobierno vasco "más firmeza" en relación "al respeto a los derechos humanos en Palestina que Israel ha saltado por los aires".