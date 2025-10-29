Sumar afirma que las cuentas de 2026 "consolidan desigualdades y desperdician la oportunidad de transformar Euskadi"

VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado que los presupuestos del Gobierno Vasco para 2026 "consolidan desigualdades y desperdician la oportunidad de transformar Euskadi"

Hernández ha denunciado, a través de un comunicado, que los presupuestos presentados por el Gobierno Vasco "carecen de rumbo y renuncian a afrontar los grandes desafíos del país".

De esa forma, ha criticado que el Gobierno Vasco "ha decidido destinar 850 millones de euros a Seguridad, el doble que a Vivienda (482 millones), lo que demuestra que sus prioridades no coinciden con las necesidades reales de la ciudadanía".

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario de Sumar, Alba García, ha afirmado que "bajo el relato de responsabilidad y serenidad con el que el Gobierno Vasco intenta envolver estos presupuestos, lo que hay es una continuidad sin rumbo ni destino".

García ha advertido de que "el aumento del gasto se sostiene en una emisión extraordinaria de deuda que desaparecerá en 2027", y ha lamentado que "la ampliación de recursos no se acompaña de una reorientación del bienestar capaz de afrontar los problemas estructurales que tensionan la vida en Euskadi".

"Estos presupuestos no construyen el país que queremos, solo administran el que tenemos", ha añadido. Sumar considera que el presupuesto para 2026 "refleja un modelo que se agota", con un gasto social que "pierde peso", un presupuesto para vivienda que "sigue siendo insuficiente", y un área de bienestar que se reduce un 4,5%, con "342 millones de euros menos para las principales políticas contra la desigualdad".

Además, la coalición ha criticado que el Ejecutivo "mantenga un sistema educativo dual que blinda la red concertada con fondos públicos, mientras la escuela pública asume los retos más complejos".

Sumar también ha denunciado que Euskadi "continúa muy por debajo de los estándares europeos en parque público residencial", y que el Ejecutivo "vuelve a olvidar la inversión necesaria en vivienda pública, así como la intervención sobre la vivienda vacía y los precios del mercado".

En materia industrial y energética, ha lamentado que el Gobierno "desaproveche una oportunidad histórica, al activar una financiación extraordinaria sin exigir contraprestaciones públicas proporcionales, ni en creación de empleo estable, ni en descarbonización real, ni en arraigo empresarial".

"FALTA VALENTÍA"

En opinión de Sumar, estos presupuestos "administran el presente sin mover la frontera del futuro". La coalición defiende que Euskadi "tiene talento y recursos suficientes para situarse a la vanguardia de Europa en transición ecológica, democracia económica y bienestar social", pero que "falta valentía institucional para ensanchar derechos y horizontes".

"Euskadi puede y debe aspirar a más: a convertir cada euro público en más seguridad real, más justicia social y más poder sobre la propia vida para toda la ciudadanía vasca", ha señalado García.