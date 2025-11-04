Sumar propone un Fondo Verde para liderar la transición energética y reindustrializar Euskadi

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García Martín, ha propuesto este martes un Fondo Verde para liderar la transición energética y reindustrializar Euskadi y ha defendido también la implantación de una Renta Básica Universal para Euskadi concebida como una apuesta de país para blindar derechos y dar estabilidad a la sociedad vasca.

García ha trasladado estas consideraciones en una intervención en el Fórum Europa - Tribuna Euskadi, celebrado en el Hotel Ercilla de Bilbao, donde se ha mostrado convencida de que la Renta Básica Universal "no es una utopía, sino una infraestructura moderna de seguridad económica: un ingreso incondicional y suficiente que actúa como suelo de derechos y estabilizador automático del ciclo", ha afirmado García.

Según ha explicado, la Renta Básica debe integrarse en "una nueva arquitectura del bienestar vasco junto con un Salario Mínimo Vasco adaptado al coste real de la vida, la reducción de la jornada laboral a 30 horas sin pérdida salarial y una reforma fiscal verde y progresiva que grave las rentas especulativas y equipare el capital al trabajo".

En su intervención, la líder de Sumar ha presentado además la propuesta de creación de un Fondo Verde para Euskadi, destinado a acompañar a pymes, cooperativas y municipios en la transición energética, la innovación tecnológica y la digitalización sostenible.

"Queremos que el Fondo Verde sea la gran palanca que impulse una Euskadi más autónoma, innovadora y justa, capaz de convertir la transición ecológica en bienestar y empleo digno", ha resaltado.

TARDE A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Acompañada por el diputado por Bizkaia de Sumar, Lander Martínez, la dirigente ha defendido que "Euskadi llega mal y tarde a la transición energética, con sólo un 15% de consumo final de origen renovable", y ha reclamado un "Plan Vasco de Transición Energética Justa con inversión pública sostenida, participación social vinculante y visión de país".

"La transición energética no debe ser sólo ecológica, sino también industrial, laboral y democrática", ha subrayado, recordando que "cada millón invertido en energías limpias crea hasta tres veces más empleo que en los combustibles fósiles".

Según ha detallado, el Fondo Verde "debe convertirse en la gran palanca de reindustrialización vasca, garantizando bienestar, autonomía económica y cohesión territorial".

La secretaria general de Sumar Mugimendua ha insistido en que el cambio de época que atraviesa Euskadi requiere "un Gobierno que sustituya el marketing por proyecto, la gestión por visión y la rutina por dirección política".

Durante su discurso, también ha reclamado un modelo de país "capaz de anticiparse con inteligencia estratégica, fortalecer la industria vasca y liderar la transición ecológica sin dejar a nadie atrás".

Ya en el tramo final de su intervención, García ha defendido que "el autogobierno no puede ser una reliquia que gestionamos, sino la herramienta viva con la que transformamos el país".

En este punto ha propuesto "un nuevo Estatuto para el siglo XXI que blinde derechos sociales, refuerce los servicios públicos y amplíe la capacidad del Parlamento Vasco para legislar también sobre ingresos y fiscalidad".