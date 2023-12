Teatro Arriaga arrancará la próxima semana a ritmo de Góspel y Soul con Chicago Mass Choir y Clarence Bekker Band

BILBAO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao arrancará la próxima semana a ritmo de Góspel y Soul con Chicago Mass Choir, que presentará el lunes, 11 de diciembre, 'B.B. King Spirituals', un homenaje al legendario disco puramente Gospel que grabara el rey del Blues en 1959 con el que regresó a los himnos de las iglesias de su infancia en Mississippi, y Clarence Bekker Band que el martes, día 12, y dentro del ciclo BJC Arriagan, ofrecerá su potente propuesta de Soul con toques de Funk y Pop.

En su concierto, Chicago Mass Choir reproduce la música puramente góspel que grabó el gran maestro en su disco de 1959 'B.B. King Sings Spirituals', que supuso su emotivo regreso a los himnos de las iglesias de su infancia en Mississippi, según han destacado desde el teatro bilbaíno.

El canto de B.B. King en ese disco fue "extraordinario, una auténtica revelación para aquellos que solo conocen al gran guitarrista de blues", ha asegurado el Arriaga, para añadir que, ahora, en las "impresionantes" voces de Chicago Mass Choir, el público "saboreará números tan poderosos como el alegre 'Old Time Religion' o el animadísimo 'Army Of The Lord'".

Chicago Mass Choir es una formación con 35 años de trayectoria musical a sus espaldas en los que ha colado 16 éxitos en las listas Billboard de Góspel y ha sido nominado a los Grammy.

Al día siguiente, el Teatro Arriaga acogerá el concierto de la Clarence Bekker Band, un grupo más escorado hacia el Soul potente, con toques de Funk y Pop.

La banda está liderada por el 'frontman' Clarence Bekker, quien "cautiva al público mediante su voz profunda, vibrante y un espíritu cargado de energía", han destacado desde el Teatro Arriaga, para asegurar que "nadie puede mantenerse impasible ante el magnetismo de un vocalista que bebe de influencias del calibre de James Brown, Prince, Michael Jackson o Tina Turner".

Su extensa trayectoria le ha llevado a cosechar numerosos éxitos bajo el seudónimo CB Milton, además de haber sido la voz principal de grupos de proyección internacional como Swinging Soul Machine, 08001, o Playing For Change, con los que tiene videos en la red que superan los 200 millones de visitas, además de realizar siete giras mundiales.

Desde 2016, comanda su propia banda junto a algunos de los principales músicos de Barcelona: la Clarence Bekker Band. En 2020 editaron Changes, con el sello Jazz Activist, y en los últimos años se han consolidado como uno de los proyectos más potentes en el panorama de la música negra. Esta actuación pondrá el broche final al ciclo BJC Arriagan, organizado por el Teatro Arriaga y Bilbaina Jazz Club.