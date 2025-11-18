Teatro Arriaga estrena 'El lenguaje de las flores', comedia que reflexiona sobre cómo ha cambiado el proceso de ligar

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este jueves el estreno de 'El lenguaje de las flores', una comedida de la compañía vasca La Mapatxa Teatroa que reflexiona sobre cómo ha cambiado el proceso de ligar escrita por Unai Izquierdo y dirigida por Getari Etxegarai.

Izquierdo y Etxegarai forman parte del elenco junto a Mikel Losada y Olatz Ganboa y también actúa sobre el escenario Ibon Belandia, interpretando en directo la música compuesta para la obra. La función dará comienzo a las 19.30 horas.

'El lenguaje de las flores' parte del tema de las expectativas en la obra de Federico García Lorca 'Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores', para abordar las relaciones amorosas en el siglo XXI y cómo ha cambiado el proceso de ligar en los últimos años.

Desde el escenario se invita al público a reflexionar sobre ello, en clave de humor. Así, el público asistirá a momentos de "gran comicidad relacionados con el amor a través de una pantalla, el ghosting, los encuentros y desencuentros, las aplicaciones para ligar, etc", según ha indicado el teatro bilbaíno.

'El lenguaje de las flores' es una comedia "en ocho flores o cuadros dramáticos", con música en directo compuesta e interpretada por Ibon Belandia donde se recuperan canciones populares de la tradición oral reconvertidas en música electrónica. Todas ellas tienen un denominador común, "el uso de las flores como estrategia de conquista (halagos)", ha explicado el Arriaga.

"Una puesta en escena moderna y versátil, que incluye proyecciones y animaciones, facilita una interpretación ágil de los actores y favorece el ritmo de la obra", ha destacado el teatro.

Las entradas para el espectáculo están ya a la venta, a un precio de 18 euros, en la web del Teatro Arriaga o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.