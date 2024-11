Teatro Barakaldo ofrece esta semana un concierto de Irati Bilbao y el espectáculo de danza 'Go Figure' de Sharon Fridman

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Irati Bilbao presentará este próximo jueves en concierto su segundo disco, 'Bloom', en el marco del ciclo 360º del Teatro Barakaldo, que ha programado también para el sábado el espectáculo de danza 'Go Figure', del coreógrafo Sharon Fridman.

Según han destacado desde el teatro barakaldés, 'Bloom' es "la puesta de largo y evolución de Irati Bilbao, una artista que transita por los terrenos del jazz clásico de manera magistral, con la improvisación y el scat por bandera, e incorpora también otros elementos e influencias".

Canciones de corte más moderno y actual, firmadas por la propia Irati, como 'The Tree', 'Bloom' o 'Places', "conviven y se complementan brillantemente con standards clásicos" como 'I Fall In Love Too Easily' o 'Devil May Care' o con el bolero '¿Hacia dónde?', una composición original de Marta Valdés.

La propuesta de directo ofrece un concierto en formación de cuarteto. Así, a la voz de Irati Bilbao se suman Mikel Núñez al piano, Fran Serrano al contrabajo y Aitor Bravo a la batería.

Además, este próximo sábado la compañía del coreógrafo Sharon Fridman pondrá en escena 'Go figure', espectáculo tiene como protagonistas a Tomer Navot y Shmuel Dvir Cohen, este último con una afección neurológica (distonía muscular).

El espectáculo se configura como "una invitación a conocer el funcionamiento y los patrones rítmicos y de movimiento de otros cuerpos, un dúo en el que emergen la fragilidad de la dependencia, los pulsos de poder, la fina línea que separa el cuidado de la imposición", ha explicado el teatro.

'Go Figure' es una creación "horizontal, que reivindica la necesaria visibilidad de la diversidad en la escena", y por la que los bailarines resultaron finalistas, ex aequo, a Mejor intérprete masculino de danza en la última edición de los Premios Max.

Por otro lado, '¿Jugamos?', un concierto teatralizado de la Compañía Ninnus, dirigido a bebés de 0 a 4 años y a sus familias, será la propuesta para este domingo, en dos sesiones a las 17.00 y a las 18.30 horas. Se trata de una experiencia que se presenta por primera vez en Euskadi donde la música y los sentidos "ayudarán a despertar la curiosidad de los más pequeños y les harán disfrutar de momento mágicos", han apuntado desde el teatro Barakaldo.

"Una invitación a un viaje imaginario para descubrir un mundo lleno de fantasía donde las casas caminan y viven aventuras, donde un barco lleva un secreto revelador y donde los sonidos de la noche se pueden transformar en una melodía", han añadido.

El repertorio del concierto incluye desde compositores como Debussy o Michael Giacchino, hasta conocidos temas de bandas como Coldplay, Nirvana o Eurythmics.