Técnicos de eventos cierran este miércoles en Bilbao su ciclo de huelgas en las fiestas de las tres capitales vascas

Archivo - Técnicos de espectáculos y eventos de Euskadi en Bilbao, en el anuncio de las huelgas convocadas en las fiestas de agosto de las tres capitales vascas y respaldados por miembros de las comparsas. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Técnicos y trabajadores vascos de eventos y espectáculos, respaldados por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA y CCOO, cierran este miércoles en Aste Nagusia de Bilbao su ciclo de tres jornadas de huelga convocadas durante las fiestas de agosto de las tres capitales vascas para denunciar el bloqueo patronal a negociar su primer convenio regulador, unas condiciones dignas y poner fin a la "precariedad" en el sector.

En Bilbao, la convocatoria incluye la presencia de piquetes y acciones de protesta entre las 11.00 de la mañana y las 23.00 horas, que tendrán su eje central con una concentración prevista a las 17.00 de la tarde, en la plaza del Teatro Arriaga.

Las movilizaciones de protesta darán comienzo por la mañana en la Pérgola, en el parque de Doña Casilda, para continuar en la plaza Santiago y concluir a las 14.00 en el kiosko del Arenal.

Ya por la tarde, tras la concentración en el Arriaga, los huelguistas llevarán sus movilizaciones y demandas a las 18.00 horas a Abandoibarra, a las 19.00 horas a la Pérgola y al Euskalduna Jauregia, para concluir con tres simultáneas a partir de las 23.00 horas en la Pérgola, Abandoibarra y el muelle Evaristo Churruca, todos ellos escenarios previstos para espectáculos programados.

Entre otras consecuencias, la huelga de técnicos ha acarreado el adelanto del concierto de la banda alavesa ETS previsto en el Parque Europa del miércoles a este martes, así como la suspensión del concierto que el quinteto vizcaíno Vulcanizadas iba a ofrecer en Bilborock.

La huelga en la capital vizcaína, al igual que ocurrió el 5 de agosto en las de Vitoria con Gazteizko Txosna Batzorde, y el día 14 en las de San Sebastián, con Donostiako Piratak, cuenta con el respaldo y la solidaridad de la federación de comparsas, en este caso, Bilboko Konpartsak, que se ha adherido a las demandas laborales del sector y ha confirmado que no sonará música en las txosnas por megafonía durante este miércoles.

El colectivo ha decidido convocar estas tres huelgas coincidiendo con las fiestas patronales de las capitales vascas harto de desempeñar su labor en un sector "completamente desregularizado", donde, "de forma habitual, se vulneran los derechos laborales básicos".

DEMANDAS

Durante sucesivas comparecencias para visibilizar sus demandas, los trabajadores del sector han reiterado que son "conscientes" de que es un sector que tiene "una intermitencia y unas condiciones específicas", el de la cultura y las fiestas, que "efectivamente, no se desarrolla con la normalidad de otras profesiones, y que están dispuestos a aceptar cierta flexibilidad".

Una de sus reivindicaciones es que puedan saber "si trabajan o no con seis semanas de antelación y los horarios y los turnos con dos semanas", han trasladado en varias comparecencias públicas.

En concreto, y en lo que a las fiestas patronales que se desarrollan durante los meses de verano por toda la geografía vasca, acusan directamente a las administraciones y a las promotoras de los conciertos y actividades culturales de dichas celebraciones, de adjudicar contratos "sin importarles las condiciones en las que trabajan las plantillas" ni "ejercer ningún control" sobre la precariedad.

En cuanto a la decisión de ir a la huelga en plenas fiestas estivales, desde el sector han querido destacar que el apoyo de los colectivos que las organizan "demuestra que defender unas fiestas dignas pasa, obligatoriamente, por defender los derechos de sus trabajadores".

En este sentido, han subrayado que "la cultura no puede ser sinónimo de explotación" y que "mientras no haya una pizca de sensatez por la parte empresarial y se decidan a retomar las conversaciones por y para garantizar unas condiciones dignas a la parte trabajadora, seguiremos luchando".

NEGOCIACIONES INFRUCTUOSAS

Según han recordado en sus concentraciones, tras más de dos años de negociaciones "infructuosas", el sector, que da empleo en Euskadi a alrededor de 500 trabajadores, sigue "marcado por la precariedad y la vulneración de los derechos laborales más básicos; incluso los derechos mínimos del Estatuto de los Trabajadores".

Respecto a esta realidad, el colectivo considera que "las especificidades organizativas y productivas de nuestro sector han sido tradicionalmente aprovechadas por muchas empresas para evitar que, en la práctica, lleguen al día a día de los trabajadores".

En este sentido, han subrayado, "derechos básicos que se dan por sentados en la mayoría de profesiones son, sin embargo, pisoteados en la nuestra bajo el pretexto de la intermitencia que caracteriza nuestra actividad" han criticado.

Además, han proseguido, las propuestas presentadas por la patronal Euki durante los más de dos años que duran las negociaciones del convenio "parecen ser más un intento de consagrar por escrito las malas praxis y las vulneraciones de derechos sufridas hasta hoy, que un intento real para alcanzar acuerdos" han lamentado.

Entre otras cuestiones que lamenta, el sector critica que "las empresas pretendan que los trabajadores renuncien a la conciliación mediante la entrega de horarios, calendarios y turnos de trabajo con una antelación inaceptable" y que permanezcan a "continua disposición de las empresas sin ofrecer compensaciones de ningún tipo" ya que, han concluido, no se les ofrecen mejoras en aspectos como "el abono de la nocturnidad, las horas extra o el respeto al descanso entre jornadas".