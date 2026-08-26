Técnicos de eventos prevén que hasta el 90% del sector en Bizkaia secunde este miércoles el paro en Aste Nagusia Bilbao

Técnicos de eventos protestan por sus condiciones laborales durante el concierto de bilbainadas en la Pérgola. - UGT

BILBAO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Técnicos y trabajadores de eventos y espectáculos de Euskadi prevén que la huelga convocada este miércoles durante Aste Nagusia de Bilbao sea secundada por entre el 80 y el 90% del sector, que en Bizkaia supone unos 3.000 empleos, una cifra que estaría en la línea de las realizadas en las fiestas de Vitoria-Gasteiz y de San Sebastián-Donostia.

Respaldados por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA, CCOO y CNT, los trabajadores cierran con esta jornada de movilizaciones un ciclo de huelgas durante las fiestas patronales para visibilizar su defensa de un convenio propio para el sector que dignifique sus condiciones laborales y denunciar la actitud de "bloqueo" de las negociaciones, que se prolongan durante más de dos años y medio, por parte de la patronal Euki, a la que acusan de hacer "oídos sordos" a sus demandas durante todo este tiempo.

Durante la mañana, grupos de trabajadores han recorrido los principales escenarios donde se programan espectáculos en directo durante las fiestas de la capital vizcaína, repartiendo folletos informativos entre asistentes y paseantes y portando pancartas llamando a la lucha sindical al sector.

Las movilizaciones de protesta han recorrido el recinto de txosnas y se han trasladado al Palacio Euskalduna y a la Pérgola, en el parque de Doña Casilda, donde se celebraban los recitales de bilbainadas, para continuar en la plaza Santiago y en el kiosko del Arenal, donde tenía lugar el concierto de la Banda Municipal de Música de Bilbao.

En declaraciones a Europa Press, el representante de UGT, Eder Etxaide, ha recordado que estas huelgas han sido la "única manera" que ha tenido el sector de decir "hasta aquí hemos llegado" porque en estos cerca de tres años de negociaciones en el CRL, "no ha habido más manera de intentar desbloquear esta situación, que está siendo muy complicada, que empezar con las huelgas".

Tras calificar de "maravillosa" la respuesta a las movilizacionbes entre los alrededor de 5.000 trabajadores que emplea este sector en Euskadi, Etxaide ha recalcado que, por su parte, se ha intentado el diálogo "de todas las maneras posibles" hasta la primera huelga convocada, el pasado 15 de mayo, que tuvo, ha resaltado, "una acogida magnífica".

Pese a esa respuesta, ha proseguido, los trabajadores no recibieron el feedback por parte de una patronal que "sigue haciendo oídos sordos y sin dar respuesta a un motivo negociador". "La falta de comunicación con esta patronal es tremenda, terrible" ha añadido.

Por ello, ha asegurado que, tras esta última huelga y ante la masiva respuesta, van a dar a la patronal "un tiempo prudencial" para ver si quiere volver a juntarse con nosotros de forma oficial en el CRL, que es donde se tienen que hacer este tipo de conversaciones y así llevar a otro nivel la negociación".

Etxaide ha resaltado que "por primera vez" el sector se haya movilizado y puesto de acuerdo porque están viendo que "sus condiciones laborales cada vez van a peor y, en lugar de mejorar, empeoran".

Asimismo ha subrayado que "no se pueden normalizar cosas que el resto de trabajadores tienen porque están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores" mientras que las empresas aquí, no es que quieran normalizar la precariedad, sino que la quieren blanquear y poner por escrito", ha concluido.