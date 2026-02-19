Temperaturas diurnas en ligero ascenso, con máximas entre los 10 y los 15 grados, este viernes en Euskadi

Cielos con nubes en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi temperaturas diurnas en ligero ascenso, con máximas entre los 10 y los 15 grados, y apertura de claros por la tarde.

Durante la primera mitad del día aún predominarán las nubes, especialmente en la mitad oriental, y en el norte lloverá un poco, sobre todo en el noreste. Por la tarde cesará la lluvia y se abrirán amplios claros, para terminar la jornada con el cielo poco nuboso.

El viento soplará del oeste a primeras horas, del norte por la tarde, flojo y variable a últimas horas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 14 grados en la costa y los 11 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los dos grados del interior y los 8 grados en el litoral.