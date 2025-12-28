Temperaturas ligeramente al alza y claros en la costa este domingo en Euskadi

Cielos despejados en la costa vasca. - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada de temperaturas similares con la nubosidad más rota y un predominio de los claros en la zona cantábrica.

En el eje del Ebro aparecerán nubes bajas más compactas de vez en cuando y el cielo estará más nuboso en general, e incluso podría llover algo durante la primera mitad del día. El viento soplará suave, del este o del sureste. Temperaturas sin muchos cambios, con una ligera tendencia al alza.