Teresa Ribera inaugurará estes lunes un curso sobre los retos de la Unión Europea en San Sebastián

La vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, - Marta Fernández - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, inaugurará el próximo 20 de julio en San Sebastián la VI edición del Curso 'Los grandes retos actuales de la Unión Europea' del Colegio de Registradores de España y la Academia de Práctica Jurídica Europea.

Este encuentro, que se desarrollará los días 20 y 21 de julio, reunirá a representantes institucionales, expertos y académicos para analizar desafíos como la competitividad, la autonomía digital, la democracia europea y la política exterior de la Unión Europea.

El Colegio de Registradores de España y la Academia de Práctica Jurídica Europea celebran este curso en el marco de los Cursos de Verano de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).

Este foro será inaugurado por Idoia Otaegi, directora de los Cursos de Verano de la EHU; María Rosario Jiménez Rubio, decana del Colegio de Registradores de España; y los codirectores del curso, Juan Ignacio Signes de Mesa y Martín Martínez Navarro.

La sesión inaugural también contará con la participación de Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. El programa comenzará con una sesión dedicada al balance de los 40 años de España en la Unión Europea, que contará con la intervención del secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos.

A continuación, el curso analizará la autonomía digital de la Unión Europea y el papel de las grandes plataformas tecnológicas, en una mesa que reunirá a Carlota Reyners, directora de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, y a Judith Arnal, investigadora asociada senior del CEPS.

La primera jornada concluirá con una sesión sobre el papel de las regiones y los parlamentos nacionales en la Unión Europea, con la participación de Mikel Antón Zarragoitia, director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, y Carmen Sánchez-Abarca Gornals, letrada de las Cortes ante la Unión Europea.

La segunda jornada se abrirá con un debate sobre los retos económicos para la Unión Europea y el fortalecimiento de la democracia europea, en el que participará Jorge Padilla.

Posteriormente, el curso abordará la política exterior y de sanciones de la Unión Europea en un contexto internacional multipolar, con las intervenciones de David O'Sullivan, enviado de la Unión Europea para Sanciones Internacionales, y Natalie Pauwels, jefa de Unidad de Coordinación Estratégica de la Dirección General ENEST de la Comisión Europea.

El curso concluirá con la intervención de Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España, y contará asimismo con la participación de Dulce Calvo González-Vallinas, vocal de Asuntos Europeos del Colegio de Registradores de España, Enrique Maside Páramo, secretario general de la European Land Registry Association (ELRA), y los codirectores del curso, Martín Martínez Navarro y Juan Ignacio Signes de Mesa.

Con esta sexta edición, el Colegio de Registradores de España y la Academia de Práctica Jurídica Europea vuelven a reunir en San Sebastián a representantes institucionales y expertos de distintos ámbitos para promover el análisis y el debate sobre algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la Unión Europea.