Tiempo estable y aumento de las temperaturas máximas, este martes en Euskadi

Archivo - Getxo (Bizkaia) en una jornada sin nubes - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi tiempo estable y aumento de las temperaturas máximas, con posibilidad de lluvia puntual.

Las nubes todavía serán abundantes a ratos, sobre todo en el oeste, donde no se descarta alguna llovizna puntual, mientras que hacia el este el cielo estará más limpio. El viento soplará de componente sur flojo por la mañana y del norte por la tarde.

Las temperaturas máximas se suavizarán un poco y alcanzarán los 16-18 grados, mientras qu las mínimas serán frías, entre 3 y 7 grados, con alguna helada en puntos de Álava.