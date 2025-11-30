Torres dice que seguramente se necesitará "algo más de tiempo" para completar el Estatuto y que las prisas no son buenas

El vicelehendakari Mikel Torres - IREKIA

BILBAO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha afirmado que "seguramente" se necesitará "algo más de tiempo" para completar el Estatuto, sobre el que existía el compromiso de darle cumplimiento en su totalidad este año, y ha asegurado que "las prisas no son buenas" y que "lo importante no es si se hace o no antes del 31 de diciembre, sino si se van a transferir y van a llegar en buenas condiciones".

En una entrevista al diario Deia, recogida por Europa Press, Mikel Torres ha asegurado, en relación con las transferencias pendientes y el compromiso para que se materialicen este año, que Sánchez tiene "un compromiso total" para completar el Estatuto de Gernika y también se comprometió a intentar que antes de fin de año se pudiera "avanzar todo lo que se pudiera".

"Pero las transferencias que faltan son las más complicadas y esas complicaciones siguen existiendo, si bien creo que menos cada día que va pasando. Muchas veces las prisas no son buenas y lo importante no es si se hace o no antes del 31 de diciembre, sino si se van a transferirse y van a llegar en buenas condiciones. Y si necesitamos un poco más de tiempo, no hay ningún problema".

En todo caso, cree que en la comisión bilateral que habrá antes de final de año "va a haber un gran avance". "Y, sobre todo, también se van a despejar muchas dudas para, si no podemos traer todas, poder realizarlas en el corto plazo", afirma Torres, que reconoce que "seguramente se va a necesitar algo más de tiempo porque hay dificultades en unas cuantas muy concretas".

El vicelehendakari segundo ha precisado que las más complejas, sobre todo, son puertos, aeropuertos, y también el tema de Seguridad Social y añade que hay algunas que "van a necesitar un poco más de tiempo, que no es malo porque lo importante es que pueda hacer bien".

"PROBLEMAS MÚLTIPLES"

Sobre los problemas existentes y si hay reticencias de técnicos y funcionarios, asegura que los problemas son "múltiples". "Hay que tener en cuenta que hay que emitir una serie de informes preceptivos para las transferencias y que esos informes necesitan la validación jurídica, sobre todo de funcionarios de alto nivel y rango, que muchas veces no ven esa posibilidad de transferir, a pesar de que en el Estatuto lo establezca claramente. Reticencias siempre existen, no creo que sean políticas, sino más técnico-jurídicas, ha asegurado.

Ante las advertencias del lehendakari, Imanol Pradales, a Pedro Sánchez, sobre que este año se debe cumplir el Estatuto, ha señalado que Pradales "tiene claro el compromiso personal que tiene con Pedro Sánchez y ambos tienen una muy buena relación".

Ha insistido en que en la comisión mixta de diciembre van a venir "cosas muy importantes y, si no se pueden completar todas, se dejará plasmado el compromiso de seguir trabajando a corto plazo para completar las que no han venido".

En relación a las transferencias que afectan a su Departamento, ha indicado que están trabajando con el Gobierno central en el intercambio de documentación y de los papeles para la gestión de las prestaciones por desempleo y los subsidios por desempleo.

"Y eso ya es una parte importante de lo que es la Seguridad Social. A futuro, eso tiene que abrir las posibilidades a lo que es la gestión económica pura de la Seguridad Social. Es un primer paso, es complicado, pero somos optimistas en seguir trabajando en esa línea", ha añadido Torres que ha afirmado que "todo lo que sea relativo a la Seguridad Social se tiene que hacer sin romper la esencia de la caja única de la Seguridad Social".

En relación al Puerto de Pasaia, defiende que perder el carácter de Puerto de interés general supondría "una pérdida de competitividad, de tráficos para el puerto". Tras indicar que han mostrado sus "reticencias y serias dudas" al PNV, ha insistido en que no están de acuerdo pero respetarán lo que se establezca en la relación con el Estado.

RELACIÓN PNV-PSE

Por otra parte, niega cálculo electoral en las diferencias que ha mostrado el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, con el PNV en algunas cuestiones. Según ha destacado, son dos partidos diferentes con una "larga trayectoria de acuerdos de país" y hay "muchas circunstancias" que no están en el acuerdo de gobierno sobre las que no están de acuerdo.

A su juicio, hay que "verlo con normalidad democrática". "Una cosa es el acuerdo de gobierno, en el que somos muy leales, y otra cosa son determinadas circunstancias políticas que hacen que muchas veces pongamos de manifiesto nuestra discordancia a las misma", ha añadido.

Preguntado por una posible alianza con EH Bildu, ha asegurado que les separa "un proyecto de país" con esta formación para poder gobernar juntos alguna institución.

"Además, está el recorrido ético que le queda en el tema de la violencia terrorista y sobre todo el sufrimiento provocado durante más de 40 años con una banda terrorista. Quien crea que estamos preparando una pista de aterrizaje se equivoca totalmente. Tenemos un acuerdo de estabilidad con el PNV y gobernamos en muy buena sintonía. Nunca hemos gobernado ninguna institución con EH Bildu. Somos capaces de llegar a acuerdos en temas muy concretos o en instituciones muy concretas, pero para nada vemos en el corto plazo, incluso en el medio plazo, una posible alianza con EH Bildu para gobernar ninguna institución", ha remarcado.

Por otra parte, ha manifestado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a seguir mientras tenga "el apoyo de los partidos de la investidura" y reconoce que el "desmarque de Junts" les pone "en una situación un poco más difícil".