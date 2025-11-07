Torres inicia el jueves una ronda con sindicatos y Confebask a los que trasladará su compromiso con un SMI de convenio

VITORIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado que el próximo jueves comenzará una ronda de contactos con Confebask y los sindicatos para el diálogo, impulsar la colaboración institucional y avanzar en la concertación social. Además, les trasladará su compromiso con que se logre un salario mínimo de negociación colectiva.

Torres se reunirá en la sede del Gobierno Vasco de Vitoria-Gasteiz el día 13, a las 11.00 horas, con CCOO, y a las 13.00 horas con UGT. Posteriormente, el día 17 será el turno de ELA a las 9.30 horas, para proseguir a las 11.00 horas con LAB, y concluir con Confebask a las 13.00 horas.

En una comparecencia en el pleno de control del Parlamento vasco, en respuesta a una iniciativa de EH Bildu sobre precariedad laboral, el vicelehendakari ha afirmado que los contactos tienen como objetivo abordar los retos económicos actuales, impulsar la calidad del empleo y garantizar la cohesión social en Euskadi.

Mikel Torres ha llamado al diálogo a sindicatos y patronal, a sólo unos días de iniciar la ronda de contactos con los agentes sociales vascos, "para avanzar en la negociación colectiva" y ha emplazado a "trabajar más intensamente para conseguir mejores condiciones laborales y acabar con la precariedad laboral".

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Para ello, ha insistido en su apelación "a que los sindicatos se sienten por fin hablar, a dialogar y, si es posible, llegar a una negociación". También ha pedido la implicación de todos los partidos para que "ayuden a que todos los sindicatos se sienten a negociar en los órganos establecidos". "Tenemos que intentar que el diálogo social sea la clave y la columna vertebral de las relaciones laborales en Euskadi", ha aseverado.

El consejero ha destacado que el Gobierno Vasco "ha cumplido todos sus compromisos respecto al salario mínimo de convenio colectivo" y ha recordado el informe que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo se comprometió a trabajar. A su juicio, este es la prueba "más evidente de que este Gobierno está comprometido con que haya un salario mínimo de negociación colectiva".