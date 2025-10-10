Torres pide "poner en valor la estabilidad institucional" de Euskadi como garantía para "acometer los retos del futuro"

Archivo - El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres - PAULINO ORIBE- PARLAMENTO VASCO - Archivo

El vicelehendakari segundo destaca la "solidez" de la economía vasca en un contexto de "dificultades globales"

VITORIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha llamado a "poner en valor la sólida estabilidad institucional" que existe en Euskadi como factor que aporta "garantías" para "llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para acometer los retos del futuro".

Torres, en respuesta a una pregunta sobre economía que le ha dirigido el PSE-EE en el pleno de control de este viernes, ha realizado esta reivindicación de la estabilidad institucional en un momento en el que el PNV y el PSE-EE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas, han vuelto a poner de manifiesto sus diferencias en materias como las políticas sobre el euskera o la migración.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo ha destacado la capacidad de adaptación de la economía vasca frente a un escenario internacional "marcado por tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, políticas arancelarias proteccionistas y la desaceleración europea, especialmente en el sector industrial".

"A pesar de las dificultades globales, Euskadi está demostrando una capacidad extraordinaria para mantener su crecimiento, generar empleo y fortalecer su tejido productivo", ha destacado. Para apoyar esta afirmación, ha recordado que los últimos datos económicos confirman que el PIB vasco creció un 3,0% en 2023 y un 2,5% en 2024, cifras tres décimas por encima de lo inicialmente estimado.

Además, ha subrayado que las previsiones actualizadas sitúan el crecimiento en un 2,2% para 2025, mejorando en dos décimas las estimaciones previas. "Estos datos confirman que Euskadi cuenta con una economía robusta y equilibrada, capaz de avanzar incluso cuando el contexto exterior no acompaña", ha señalado.

El consejero se ha referido a la fortaleza del mercado laboral, y ha recordado que en septiembre, el paro descendió en 2.200 personas, mientras que la afiliación a la Seguridad Social superó los 1.018.000 cotizantes, cerca de su máximo histórico. Además, la contratación indefinida alcanzó el 28%.

14.000 PUESTOS DE TRABAJO

A su vez, ha recordado que se prevé la creación de aproximadamente 14.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en 2025, lo que permitirá reducir la tasa de paro a cifras próximas al 6%. También ha subrayado que la industria vasca representa un 25% del PIB en Euskadi, frente a un 15% del resto de España.

Por otra parte, ha explicado que las exportaciones vascas, que apenas crecieron un 0,1% en 2024, aumentarán previsiblemente más del 2% este año y casi el 3 % en 2026.

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo ha reiterado que el Gobierno Vasco "mantendrá su compromiso con un crecimiento sostenible, competitivo e inclusivo", apoyado en instrumentos como el Plan de Industria, la Alianza Financiera Vasca y la Estrategia Vasca de Empleo 2030, con el objetivo de garantizar "un crecimiento sostenible, competitivo y generador de empleo de calidad".

"PRUDENTE OPTIMISMO"

Por todo ello, ha manifestado que "el escenario a corto y medio plazo es de prudente optimismo", puesto que Euskadi cuenta con "una economía robusta, una sociedad comprometida y una hoja de ruta clara para que el crecimiento se traduzca en bienestar, cohesión y oportunidades para todas las personas".

Torres ha apelado a "confiar en Euskadi, en las bases sólidas de su modelo económico y en su industria", y ha llamado a "poner en valor la sólida estabilidad institucional" que existe en el País Vasco, sobre la que ha señalado que aporta "garantías" para "llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para acometer los retos del futuro".