Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad ante el Real Madrid

SAN SEBASTIÁN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex entrenador de la Real Sociedad John Benjamin Toshack recibirá, en los prolegómenos del encuentro que el 14 de septiembre se disputará en San Sebastián ante el Real Madrid, otro de sus ex equipos, la insignia de oro y brillantes del club txuri-urdin.

Según ha informado la Real Sociedad en un comunicado, el galés, uno de los entrenadores "más relevantes" de la historia txuri-urdin, volverá a San Sebastián "para este merecido reconocimiento".

El segundo entrenador con más partidos de la historia de la Real (386) y con el título de Copa del 87 en su palmarés, recibirá el reconocimiento de la familia realista cuando este próximo domingo se cumplen 40 años de su debut en el banquillo realista.