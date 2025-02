Un total de 75 escolares debaten en la Cámara vasca sobre uso adecuado y responsable de la tecnología y redes sociales

Los colegios Santa María de Vitoria, El Casal de Abanto Zierbena y la Escuela de Zestoa participan en el pleno de Aldeas Infantiles SOS

VITORIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 75 escolares de los colegios Santa María de Vitoria-Gasteiz, El Casal de Abanto Zierbena y la Escuela de Zestoa se han convertido en parlamentarios por un día y han debatido en el salón de plenos de la Cámara vasca sobre el uso "adecuado y responsable de la tecnología y las redes sociales".

La asociación Aldeas Infantiles SOS ha celebrado este martes en el Parlamento Vasco un pleno infantil con el objetivo de "fomentar el valor del respeto y reflexionar sobre el uso adecuado y seguro de la tecnología".

En un comunicado, el Parlamento Vasco ha informado de que la presidenta de la Cámara vasca, Bakartxo Tejeria, y el presidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig Pérez, han asistido al inicio de la sesión plenaria.

En su saludo de bienvenida, Tejeria ha agradecido a niños y profesores el trabajo realizado para poder celebrar este pleno. Además, ha subrayado la importancia que tiene realizar un uso responsable de las pantallas y de las redes sociales, y ha mostrado su convencimiento de que "las y los parlamentarios extraeremos lecciones positivas de las conclusiones de este pleno Infantil organizado por Aldeas Infantiles SOS".

Durante la sesión, los jóvenes parlamentarios han debatido sobre la importancia del respeto, tanto en las relaciones interpersonales como en el uso responsable de la tecnología.

En total, 5.500 alumnos de educación infantil y primaria de 55 centros escolares del País Vasco participan en este Programa de Educación en Valores de Aldeas Infantiles SOS, en el que se incluye la actividad Parlamentarias y Parlamentarios por un Día, que este martes ha llevado a la cámara a 75 escolares.

INTERVENCIONES DESDE LA TRIBUNA

En primer lugar, los alumnos han elegido a sus representantes de la Mesa y posteriormente, un escolar de cada centro ha leído desde la tribuna la redacción y los compromisos que han preparado junto con sus compañeras y compañeros en las aulas.

En representación del colegio Santa María de Vitoria-Gasteiz, la parlamentaria Samantha Flores Cadena, de 5º de Primaria, ha planteado los pros y contras de la tecnología. "Después de ver sus ventajas e inconvenientes, hemos llegado a la conclusión de que las tecnologías no son solo buenas o malas, sino que tenemos que hacer un buen uso de ellas", ha explicado.

A continuación, ha tomado la palabra la parlamentaria Noa Quevedo Pérez, de 6º de Primaria del colegio El Casal, que ha hablado de la necesidad de usar las pantallas, pero ha defendido hacerlo "con responsabilidad y respeto".

"No ofender a nadie y no difundir mentiras. Internet no es un juego, no debemos olvidar que detrás de las pantallas hay personas como nosotros, que sienten lo mismo. Por eso, debemos tener cuidado al usarla", ha añadido.

La última parlamentaria en subir a la tribuna de oradores ha sido Amane Ayesa Olazabal, de 6º de Primaria del colegio Zestoa, que ha iniciado su intervención con un verso. "Ante las actitudes racistas, machistas y homófobas que veamos en la red, responderemos y no nos quedaremos en silencio", se ha comprometido.

Al finalizar los discursos, las tres portavocías, una de cada territorio, han presentado seis compromisos y se ha abierto el turno de votaciones.

En este sentido, se han comprometido a "dejar las pantallas de lado" cuando estén con sus amigos y amigas; hacer un uso "moderado y saludable", a "actuar con respecto, sin insultar a los demás ni mentir", y a usar los datos "de forma segura, no compartir fotos o información sin permiso".