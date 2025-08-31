Un total de siete playas de Bizkaia tienen prohibido el baño este domingo, una de ellas, la de Gorrondatxe, con medusas

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete playas de Bizkaia tienen prohibido el baño este domingo, uno de ellas, la de Gorrondatxe, con presencia de medusas en el litoral. El resto de arenales con bandera roja son La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Laida y Laga.

Con bandera verde, y por lo tanto en los que se permite el baño libre, se encuentran las playas de Las Arenas, Toña, San Antonio, Laidatxu, Ea, Isuntza, y Arrigorri, según los datos ofrecidos por la Cruz Roja.

En el resto de arenales vizcaínos se permite el baño con precaución: Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Ogella y Karraspio. En ellos ondea la bandera amarilla.

La temperatura del agua es de 22 grados y la de ambiente de 20. La pleamar ha sido a las 10.00 horas y la próxima bajamar está prevista a las 16.23 horas.