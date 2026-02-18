Trabajadores de Tubos Reunidos y Maderas Llodio protagonizarán el viernes una movilización conjunta contra los ERE

Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Tubos Reunidos y Maderas de Llodio protagonizarán este próximo viernes una movilización conjunta en Amurrio (Álava) en defensa de los 336 puestos de trabajo amenazados por los ERE presentados por ambas empresas, si bien el expediente de Maderas de Llodio ha sido declarado improcedente este miércoles por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

La movilización, impulsada por los comités de empresa de ambas compañías y por la plataforma SOS Aiaraldea, partirá de la rotonda San José de la localidad alavesa.

Los impulsores de la movilización esperan recabar el apoyo de una parte importante de los ciudadanos de Aiaraldea, la comarca en la que se ubican la planta de Tubos Reunidos de Amurrio y la empresa Maderas de Llodio.

Con carácter previo a esta marcha conjunta, el comité de empresa de Tubos Reunidos Amurrio celebrará otra movilización por la mañana, que comenzará en el puente de entrada de la fábrica y terminará frente al Ayuntamiento, donde los representantes de la plantilla se reunirán con el alcalde de la localidad, Txerra Molinuevo, según han informado fuentes sindicales.