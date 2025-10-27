Trabajos de poda cortarán el tráfico el miércoles y jueves en avenida Askatasuna de Bilbao

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajos de poda de árboles cortarán el tráfico rodado en avenida Askatasuna, entre la calle Don Claudio Gallastegui y el cruce con la calle Zamacola y muelle Urazurrutia, este próximo miércoles y el jueves, de 09.30 a 15.00 horas, aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

La ruta alternativa pasará por Don Claudio Gallastegui, Santiago Aznar y Zamacola. Se dejará paso libre para los peatones en todo momento, y la zona a ocupar será vallada con anterioridad.