Transportes somete a información pública la mejora del enlace de las AP-1 y A-1 en Armiñón, con 19 millones de inversión

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Transportes ha aprobado provisionalmente y sometido a información pública el trazado para mejorar el enlace de la AP-1 y la A-1 en Armiñón, que contará con una inversión de 19,2 millones de euros.

El trámite se abre tras la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha informado este lunes el Ministerio en un comunicado.

Para esta actuación, que mejorará las condiciones de circulación del tramo tras la liberación del peaje, en 2002 se subscribió un convenio entre el Ministerio y la Diputación Foral de Álava, por el que la Diputación se encarga de la redacción del proyecto y su posterior ejecución, que será supervisada y financiada por el Ministerio.

Las actuaciones contempladas en este proyecto, que requerirá de una inversión de 19,2 millones de euros, recogen la ampliación de capacidad de los ramales de acceso en la conexión de la actual AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón, concretamente la confluencia en el sentido Madrid-Irun.

MEJORAR LAS CONDICIONES

El objetivo es mantener unas adecuadas condiciones de vialidad en todo el corredor de la AP-1, que soporta tráfico de largo recorrido tanto nacional como internacional, y que forma parte de los itinerarios E-5 y E-80 de la Red Transeuropea de carreteras.

Además del proyecto que ahora se somete a información pública, la Diputación Foral de Álava ya ha ejecutado las obras de ampliación de la capacidad y mejora de la bifurcación entre la calzada Irún-Madrid de la autovía A-1 y el ramal de incorporación a la autopista AP1 en el enlace de Armiñón, cuyo presupuesto asciende a 4,8 millones (IVA incluido) y que también son financiadas por el Ministerio de Transportes.