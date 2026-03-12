TSJPV anula una condena de 7 años a un varón y pide a la Audiencia de Bizkaia una nueva "suficientemente motivada"

Archivo - TSJPV de Bilbao - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado una sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia, que condenó a 7 años y 9 meses de prisión a un varón como autor de los delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género, vejaciones y agresión sexual, y ha pedido a este tribunal el dictado de una nueva "suficientemente motivada".

El TSJPV estima así el recurso interpuesto por el condenado. En sus alegaciones ante el alto tribunal vasco, el acusado reclamó la anulación de la sentencia por "falta de motivación y omisión de la valoración de la prueba de descargo", especialmente en relación con el delito de agresión sexual.

En concreto, argumentaba que la Audiencia de Bizkaia no había llevado a cabo la "motivación reforzada exigible cuando la única o principal prueba de cargo" había sido la "declaración de la afirmada víctima", ni se había valorado la testifical de dos testigos.

INDEFENSIÓN

El TSJPV estima esta alegación y recuerda que el artículo 24.1 de la Constitución proscribe la indefensión y consagra el derecho a la tutela efectiva de los tribunales y, por tanto, a una sentencia motivada de manera racional.

Así, el Superior vasco acuerda anular la resolución de la Audiencia vizcaína en lo referente al delito de agresión sexual y la devolución de los autos para el dictado de una nueva sentencia en la que "se realice una valoración reforzada del proceso probatorio, especialmente en lo concerniente a la ausencia de motivos espurios en la denunciante, cuestión -dice el TSJPV- sobre la que se omite toda referencia en la sentencia de la Audiencia Provincial, y que en las circunstancias presentes es cuestión de alta relevancia".

También reclama que se confronte la prueba de descargo con la de cargo "de una manera adecuada" y "consecuentemente se confirmen los hechos declarados probados o se modifiquen de acuerdo con las pretensiones de la defensa, pero en todo caso, de forma suficientemente motivada". La resolución del TSJPV es firme y frente a ella no cabe recurso.