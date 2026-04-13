El túnel de Morlans de San Sebastián permanecerá cerrado desde este martes por las obras para habilitar el paso peatonal

Archivo - Túnel de Morlans en San Sebastián - AYUNTAMIENTO DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Morlans de San Sebastián permanecerá cerrado desde este martes por las obras para reformarlo y habilitar el paso peatonal. Estos trabajos durarán cuatro meses, tiempo en el que este corredor que conecta Lugaritz y Morlans no podrá ser utilizado, según ha informado el concejal donostiarra de Proyectos y Obras, Juantxo Marrero.

En un comunicado, Marrero ha destacado que este proyecto "transformará el actual bidegorri, hasta ahora exclusivo para bicicletas, en un espacio compartido mediante la creación de dos aceras de un metro de anchura a ambos lados del carril-bici".

"De este modo, se compatibilizará el tránsito de peatones y ciclistas en esta vía de 1,4 kilómetros", ha apuntado, para añadir que esta intervención "responde a una demanda histórica desde la apertura del túnel hace 17 años".

"En su momento, la estrechez del paso, los posibles problemas de seguridad vial y la necesidad de mantener un sistema de drenaje adecuado obligaron a limitar su uso a los ciclistas", ha señalado, antes de precisar que "la ausencia de accidentes y el desarrollo de soluciones técnicas que permiten ampliar los márgenes de hormigón hasta la pared del túnel, sin comprometer la función drenante, han hecho viable esta actuación".

El túnel cuenta con una anchura total de 4,20 metros. La obra mantendrá el carril-bici actual, de 2,2 metros, y añadirá sendas aceras laterales para peatones. Para garantizar la convivencia entre usuarios, se señalizarán claramente los espacios destinados a cada uno mediante la pintura de símbolos específicos.

Además, se procederá a la limpieza de la tela asfáltica impermeabilizante de las paredes mediante agua a presión. El proyecto incorpora también un sistema de seguridad compuesto por 35 cámaras y 20 altavoces, que se instalarán en una bandeja suspendida desde la clave del túnel y estarán controlados por la Guardia Municipal.