Tuvisa roza los 1,75 millones de viajes en febrero y crece un 5,92% respecto al año pasado

Tuvisa - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad municipal de transporte público de Vitoria-Gasteiz, Tuvisa, cerró el mes de febrero con un total de 1.748.502 personas viajeras, un 5,92% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el crecimiento se refleja también en el acumulado anual, que alcanza ya 3.507.571 viajes, un 5,70% más que en 2025.

El Ayuntamiento ha señalado que la cifra de febrero vuelve a situarse "muy cerca de la barrera psicológica de los 1,8 millones de usos mensuales", un umbral que la compañía solo ha superado una vez, en octubre de 2025, tradicionalmente el mejor mes del año para el transporte urbano.

El análisis por líneas confirma de nuevo la fuerte demanda en los nuevos barrios. Las líneas que conectan con Goikolarra experimentan incrementos cercanos al 10% respecto a febrero del año pasado. Así, la L4 Lakua-Mariturri vuelve a rozar los 250.000 usos mensuales, mientras que la L6 Zabalgana-Arkaiate supera los 245.000 viajes, frente a los 214.000 registrados hace un año. El BEI, por su parte, mantiene su tendencia ascendente y vuelve a superar el medio millón de usos entre sus dos recorridos.

El resto de líneas diurnas también presenta cifras destacadas. La circular registra más de 67.000 viajes y Aldaia-Larrein alcanza los 175.507 usos. En el servicio nocturno, las líneas Gautxori sumaron más de 11.800 viajes en ocho noches, con especial protagonismo de la G3 y la G4, que superan los 4.000 usos cada una.

En lo tocante al servicio BUX, el bono mediante código QR ya representa el 34,2% de las ventas, consolidando su crecimiento. Este transporte a la zona rural mantuvo igualmente su evolución positiva y superó los 1.500 usos, frente a los 1.200 registrados hace un año. También aumentaron los usos de los títulos bonificados y de las tarjetas Mugi y Barik, que alcanzan los 71.938 viajes en febrero.