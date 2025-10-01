Tuvisa suma a su flota dos nuevos autobuses eléctricos Irizar IE Tram de 12 metros

Son los dos primeros de un lote de cinco, cuya adquisición ha supuesto una inversión de 4 millones de euros

La sociedad municipal de Vitoria-Gasteiz, Tuvisa, ha presentado dos nuevos autobuses eléctricos del modelo Irizar IE Tram, de 12 metros de longitud, que se sumarán próximamente al servicio de transporte urbano de la capital alavesa, dentro de un lote total de cinco vehículos, cuya adquisición ha supuesto una inversión de 4 millones de euros.

Durante su presentación, la presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes, ha especificado este miércoles que los tres autobuses restantes, articulados y de 18 metros, llegarán entre los meses de octubre y noviembre.

Con esta incorporación, Reyes ha destacado que "Tuvisa continúa avanzando en su compromiso con una movilidad más sostenible, eficiente y accesible". Los nuevos autobuses disponen de varias mejoras respecto a los entregados hace un año, como la inclusión de la característica elipse en el techo -similar a la de los vehículos del BEI- y la instalación de portamaletas para mejorar la comodidad de las personas usuarias.

"Cada nuevo vehículo que incorporamos a la flota es una apuesta decidida por el futuro de la ciudad. Estos autobuses no solo reducen emisiones, sino que también mejoran la experiencia de viaje y refuerzan la imagen de Vitoria-Gasteiz como referente en movilidad urbana sostenible", ha valorado.

En este sentido, ha recordado que, desde marzo de 2022, el BEI ha recorrido 2.816.742 kilómetros, lo que supone un ahorro de CO2 por cada año de 800 toneladas (2.800 toneladas en 3,5 años). Igualmente, ha expuesto que los diez autobuses eléctricos de la Línea 4 han realizado 380.744 kilómetros y ahorrado 600 TN de CO2 al año.

Los dos nuevos autobuses comenzarán a prestar servicio en las próximas semanas, una vez se complete la instalación de maquinaria auxiliar -como las validadoras de títulos de transporte- y se realicen las pruebas en calle necesarias para la recepción definitiva. Al no estar asignados a una línea concreta, podrán operar en cualquiera de las rutas de la red, lo que permitirá una "mayor flexibilidad en la gestión del servicio".

La incorporación de estos vehículos supone un nuevo paso en el proceso de renovación de la flota de Tuvisa, que en los últimos años ha experimentado una evolución significativa. Desde la llegada de los primeros autobuses eléctricos en 2021, la sociedad municipal ha ido ampliando progresivamente su parque móvil con unidades más sostenibles, silenciosas y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Actualmente se cuenta con 25 vehículos cero emisiones, lo que representa un 26,8% del total de autobuses. Con estas dos nuevas incorporaciones, la antigüedad media de la flota se sitúa en 11,70 años, "consolidando el esfuerzo por rejuvenecer y modernizar el servicio".

NUEVO RÉCORD

La presidenta de Tuvisa ha resaltado que "las mejoras en la flota son un factor que incentiva un mayor uso del transporte público" y, a modo de ejemplo, ha valorado "el efecto que ha generado el BEI o los buenos datos que viene dando la línea 4, después de haber sido electrificada".

Respecto a los datos de usuarios, ha señalado que "las cifras indican que, si todo sigue la evolución prevista, este año estaremos cerca de alcanzar un nuevo hito de 20 millones de personas transportadas".

Tuvisa cerró el mes de agosto con un total de 12.365.220 personas transportadas desde enero, un 10% más que el mismo periodo de 2024. Actualmente se superan los 14 millones de personas transportadas y, si la evolución de usos replica la tendencia de años anteriores, el saldo final de 2025 se aproximaría a los 20 millones de viajes.